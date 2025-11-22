Sporting de Gijón: Los agentes de Dani Queipo valoran su cesión Los representantes del canterano tuvieron un contacto reciente con el Sporting de Gijón, que analizará el capítulo de salidas a partir del último partido del año contra el Leganés

Javier Barrio Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

El entorno de Dani Queipo estudia ya la posibilidad de que el canterano salga cedido del Sporting de Gijón en el próximo mercado de invierno, que se abrirá en enero. En los últimos días hubo un contacto entre los agentes del futbolista y personas del club para analizar la situación del extremo, de 23 años, que no ha disputado ni un minuto en los siete últimos partidos de la Liga. Solo rompió su inactividad en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Caudal, en la que jugó todo el encuentro, teniendo que actuar como improvisado mediocentro tras la lesión de Mamadou Loum en el calentamiento.

El Sporting de Gijón, en todo caso, mantiene en compás de espera la valoración de los jugadores que pueden ser susceptibles de cambiar de aires dentro de un mes y medio. En Mareo quieren dar prioridad a estas cinco últimas semanas de competición de 2025, con los cinco partidos de liga, más la eliminatoria de Copa del Rey frente al Mirandés, que volverá a jugar en Vitoria.

A partir de ahí, con la finalización del duelo en Butarque contra el Leganés y con los jugadores iniciando las vacaciones de Navidad, el club, entonces sí, analizará la situación de los futbolistas a los que Borja Jiménez no ve encaje. Esa es la hoja de ruta interna que se ha marcado en las oficinas de Mareo, interesados en no desviar la atención y la actividad en otros frentes.

Un caso especial

Jordy Caicedo y Yann Kembo, que también apuntan a entrar en esa reflexión sobre la conveniencia de un cambio de aires, están en una situación parecida a la de Queipo. Si bien es cierto que el canterano, con contrato hasta 2027, es un caso especial a nivel interno por lo que representa, por su larga trayectoria en Mareo, porque es un jugador muy querido dentro y porque está en un proceso en el que una cesión podría darle un salto de calidad a su carrera. En el Sporting han tratado de gestionar su situación con mimo, especialmente después de que un sector de El Molinón le silbase en los últimos partidos que disputó a las órdenes de Asier Garitano.

De forma paralela, el Sporting ya ha comenzado a peinar el mercado en la búsqueda de refuerzos, al menos dos, manteniendo un contacto reciente con Urko Izeta, como informó EL COMERCIO, la opción que más gusta para el ataque. Aunque, hoy por hoy, parece lejana. De momento, el club está tratando de tomar posiciones ante la apertura del mercado.

Lo que sí se tiene claro a nivel interno es que, para que lleguen los nuevos fichajes en enero, tendrán que salir futbolistas de la actual plantilla, algo que se acelerará con el final de la competición dentro de un mes.

Temas

Sporting de Gijón