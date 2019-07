Aitor García: «Estoy contento con los fichajes y con el vestuario que tenemos» Aitor García, en las instalaciones de Mareo. / ARNALDO GARCÍA «Donde diga el míster intentaré dar mi mejor versión. Me siento cómodo jugando», dice el extremo andaluz A. MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 1 agosto 2019, 02:51

A pesar de no terminar de la mejor forma la temporada, lesionado de larga duración en el momento decisivo del campeonato, Aitor García (Gibraleón, 1994) vuelve a reaparecer como hombre importante en el proyecto. Reajustado al costado diestro en este inicio de pretemporada, el extremo dice no tener preferencia para jugar en cualquiera de los costados. «Me siento cómodo jugando en ambas bandas, no tengo preferencia», comenta el andaluz, que en La Baule volvió a ser titular, confirmando ese rol protagonista que parece tener para José Alberto López.

«Yo me siento a gusto jugando por la derecha o por la izquierda. Donde diga el míster intentaré dar lo mejor de mí, pero sí es verdad que me siento un poco más liberado. Pero cuando el míster considere oportuno cambiar a otro sistema habrá que pelear y trabajar como se hacía el año pasado», amplió cuestionado por su versatilidad en el equipo.

Igual de contundente se expresó cuando le preguntaron por su mejor nivel, exhibido en su cesión en el Majadahonda, club que le catapultó al Sporting, que en el mercado de invierno hizo una apuesta fuerte por sus servicios al firmarlo en propiedad. «Siempre he intentado dar mi mejor versión desde que llegué. Puede ser que el año pasado no se me viera tanto por el sistema, pero este año intentaré seguir haciendo lo de esta pretemporada», dijo, antes de señalar algunos de los motivos de su irregular nivel en el transcurso de la última temporada.

Al igual que el resto de sus compañeros, Aitor manifestó la ilusión que desprende el proyecto, no solamente lejos del vestuario, también dentro de la plantilla. «El mercado de fichajes de los equipos de arriba se ha movido, pero creo que los fichajes que ha hecho el club son muy buenos. Nos están aportando muchas cosas tanto Javi Fuego, como Unai Media o el propio Manu García y no me quiero olvidar de los demás fichajes. Estoy contento con los fichajes y el vestuario», concluyó.