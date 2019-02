Sporting | «Aquí no se da nada por perdido hasta el 9 de junio», avisa Aitor García

Extraordinariamente revoltoso en la ida jugando para el Rayo Majadahonda, un partido que aceleró el descrédito de Rubén Baraja, Aitor García se reencuentra este domingo con el equipo en el que peloteó cedido en el primer tramo de la temporada. Aunque le concedió un cariñoso recuerdo, sin embargo, su visión del partido no tuvo excesiva nostalgia. El extremo onubense expresó la opinión más enérgica e inconformista del vestuario tras la reunión del día anterior con José Alberto. «Aquí no se da nada por perdido hasta el 9 de junio (el fin de semana del último compromiso de la Liga regular)», aseguró el futbolista, antes de recordar que «nos hemos puesto a nueve puntos del 'play off', pero como siempre he dicho vamos a pelear por el objetivo hasta el último minuto».

Sabedor del culto al balón que Antonio Iriondo impone al vestuario del Rayo Majadahonda, Aitor García se limitó a conceder que «el míster (José Alberto) sabe lo que tenemos que hacer para intentar ganar» y, eso sí, recomendó cabeza fría y moderarse ante la tentación de salir en estampida del vestuario: «Tenemos que salir al partido con calma, no podemos ir a precipitarnos como lo hicimos contra Osasuna después del 0-1. Son noventa minutos y los tenemos que hacer largos en casa, agobiando a nuestro rival, que vea que esto es una caldera y que de aquí no puede irse con los tres puntos».

Poco después se le preguntó por una estadística que dice que ningún equipo a estas alturas ha remontado nunca una diferencia de nueve puntos con el 'play off'. «Si no lo ha conseguido nadie», replicó con garbo, «vamos a intentar ser los primeros». Prosiguió Aitor García prometiendo que «no vamos a bajar los brazos; el equipo está con ganas, animado y vamos a intentar lograr el domingo la primera victoria y, luego, una cadena de resultados positivos».

«Somos una piña»

Del encuentro del miércoles con José Alberto, y el inicio de la semana tras el resbalón en Las Palmas, aseguró que «somos una piña y el domingo, después de perder, ya nos pusimos a pensar en este partido». En ese punto concedió una importancia especial, lógica por el déficit de puntos, a la visita del Rayo Majadahonda: «Sabemos que es un partido clave que tenemos que sacar adelante para lograr los tres puntos y acercarnos al objetivo del 'play off'».

Bajó brevemente la guardia cuando se refirió a su relación con el conjunto madrileño, en el que jugó a préstamo desde el verano hasta el mercado invernal. «Será un partido bonito y especial porque dejé muchas amistades allí», comentó. Pero, avisó, «eso no quita para que quiera sacar los tres puntos en casa porque nos jugamos un objetivo ilusionante, subir a Primera, el sitio donde el Sporting se merece estar». Y remató: «Será un partido bonito, pero los puntos se tienen que quedar aquí».