Sporting Aitor García: «Desde que estoy en el Sporting es el año en el que más ilusión veo y tengo» Aitor García, tras un entrenamiento. / DAMIÁN ARIENZA «No tengo ahora mismo la mentalidad puesta en salir, sino en pensar en el partido del sábado», asegura el extremo JAVIER BARRIO Gijón Martes, 8 septiembre 2020, 16:03

Aitor García, llamado a tener un papel muy relevante este curso con el estilo para el Sporting de David Gallego, aseguró hoy sobre su futuro que «es verdad que se está hablando mucho, pero la verdad que estoy centrado aquí. Tenemos el primer partido el sábado contra el Logroñés (El Molinón, 18.15 horas). Nos jugamos tres puntos y hay que tener la mente puesta en el sábado«. De ahí que señalase con rotundidad que »no tengo ahora mismo la mentalidad ni nada puesto en salir, solo pensando en el partido del sábado, que es lo más importante«.

El futbolista fue más allá y consideró que, pese a la ausencia de fichajes, tiene una vibración especial este curso. «Todavía quedan varias semanas de mercado, hasta el 5 de octubre, pero en las dos últimas se va a mover todo. Es verdad que veo al equipo con mucha ilusión, con mucha gente que ha subido de abajo. Es mi tercera temporada aquí y en la que más ilusión veo desde que he llegado». Incluso en el plano personal. «Para mí es el año en el que más ilusión tengo», sentenció. Por eso, prometió, «no he hablado en ningún momento con el club» sobre su futuro. «Solo pienso en el sábado y en sacar los tres puntos».

A renglón seguido confirmó su disponibilidad para el estreno liguero. «Estoy perfectamente y si el míster lo ve oportuno, disponible», dijo, tras superar unas molestias en el cuádriceps. De la nueva propuesta de David Gallego también habló con ilusión. «Quiere que seamos muy verticales y uno de mis puntos fuertes es la verticalidad y romper al espacio». Además del gol, sin querer marcarse registros: «Nunca me he marcado una cifra de goles y tampoco este año. Es verdad que el año pasado fui 'Pichichi', pero no quiere decir que vaya a ser este. Ojalá».