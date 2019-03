Álex Alegría prolonga su idilio con el gol por tercera semana consecutiva Álex Alegría vigilado por los centrales del Almería, en una acción en la primera parte. / D. ARIENZA La buena labor de Nacho Méndez y Cofie supone un bendito problema para José Alberto, que recupera a Cristian para la próxima jornada DANI BUSTO GIJÓN. Domingo, 10 marzo 2019, 03:18

Parecen empeñados los jugadores del Sporting en turnarse para marcar los goles. El más certero a comienzos de temporada fue Carmona, con seis dianas entre las jornadas 3 y 14. Recogió el testigo Djurdjevic, que suma siete en total y anotó seis de ellos entre las jornadas 20 y 24. Y ahora, el encargado de cuidar este idilio con el gol es Álex Alegría, que ya lleva tres jornadas consecutivas enviando el balón al fondo de la red. Cada una de ellas, a su manera: con el brazo -así lo reconoció el propio delantero tras el partido ante el Rayo Majadahonda-, con la pierna zurda en un lejano centro chut frente al Numancia, y con la espalda, ayer, ante el Almería.

Buena noticia para el espigado ariete, que en las últimas temporadas no había tenido la continuidad necesaria para demostrar su tino. De hecho, antes de recalar en el Sporting, su último gol en competición liguera fue el 29 de enero de 2017, frente al Barcelona, cuando jugaba con el Betis. -En Copa, con el Rayo, anotó uno el pasado 30 de octubre-.

Ante el conjunto andaluz, ayer, Álex Alegría formó, junto a Djurdjevic, la punta de lanza de un Sporting que mantuvo el mismo dibujo táctico de la pasada jornada. José Alberto apostó de nuevo por el 4-4-2, con la única novedad de Nacho Méndez en el doble pivote, como compañero de Cofie, en sustitución de Cristian Salvador, quien esta jornada estaba sancionado por acumulación de amonestaciones.

El de Luanco se complementó bien con el de Ghana. Nacho Méndez, que tuvo en Yan Eteki una dura pareja de baile, dejó detalles de movilidad y atrevimiento en el ataque, mientras que Cofie, sin complicarse, estiraba las piernas para rebañar balones y evitar el avance de los rivales. El buen rendimiento de ambos será ahora un quebradero de cabeza para el técnico asturiano, ya que para la próxima jornada tendrá de nuevo disponible Cristian Salvador, uno de los jugadores en los que confía José Alberto.

El triunfo rojiblanco de ayer fue significativo no solo porque el Sporting se reencuentra en el triunfo en El Molinón después de tres derrotas en casa, sino también porque el Almería no perdía lejos de su casa desde el pasado 11 de noviembre, algo que lo convertía en un visitante incómodo que no logró cosechar nada de botín en municipal gijonés.