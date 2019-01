Álex Bergantiños: «En el Sporting me abrieron las puertas en todo» Bergantiños controla un balón durante un entrenamiento de este año con el Deportivo. / LA VOZ DE GALICIA / GONZALO BARRAL «Al principio la gente en Gijón era un poco escéptica con mi llegada, pero poco a poco me fue cogiendo cariño», asegura Álex Bergantiños JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 25 enero 2019, 02:47

Silenciosa su llegada, ejemplar a lo largo y ancho de la pasada temporada que vivió en Gijón, Álex Bergantiños (La Coruña, 1985) regresa el domingo a El Molinón, al que se metió el año pasado en el bolsillo con esa fiabilidad que exhibió, convirtió en uno de los mejores elementos del proyecto. Tanto que, lo que iba a ser una cesión, el Sporting trató de prolongarlo al final del curso, aunque el mediocentro, después de cavilar varios días, decidió regresar al Deportivo, que le lanzó un SOS a su capitán.

«Será una situación muy especial para mí porque es muy reciente», declaró ayer Bergantiños desde La Coruña. «No me había pasado en mi carrera volver a un campo en el que había estado. Y, pese a que solo fue un año, todo resultó muy intenso e ilusionante para mí, con muy buenos recuerdos. Será muy especial volver como visitante», declaró el veterano mediocentro, referencia del Dépor.

El futbolista se mostró impaciente por volver a saludar a viejos compañeros durante una rueda de prensa en la que estuvo muy presente el Sporting. «Aquello me vino muy bien para volver a sentirme jugador», subrayó, explicando que «en Gijón me abrieron las puertas en todo; me trataron con mucho cariño desde que llegué y disfruté mucho». También recordó el cambio que experimentó la gente con él, de motor diesel: «Al principio, la afición era un poco escéptica con mi incorporación. Venía de no jugar, también por la edad, y porque siempre quiere más de Mareo. Pero poco a poco, con trabajo, me fueron cogiendo más cariño».

El 'hit' del centrocampista

Tanto que llegó a tener su propio 'hit' del sportinguismo, en una canción inspirada en el 'Despacito' de Luis Fonsi. «La canción fue un poco anecdótica. Surgió en un partido de Liga en Valladolid, que hubo un gran desplazamiento, y la gente, un poco dentro de la fiesta, hizo una o dos estrofas de cariño hacia mi trabajo», rememoró. No pasó por alto el cruel desenlace de ese año: «Fuimos un equipo de rachas y se nos hizo largo. Nos costó un poco mantener el mismo nivel todo el año, con muchas dinámicas y dependiendo del estado de forma de algún jugador. Lo pagamos porque llegamos justos al 'play off'».

De la rivalidad entre ambas aficiones observó que «los dos equipos estuvimos inmersos en los mismos objetivos muchos años, tanto para ascender como para descender», concretando que «hubo partidos de mucha tensión y hay esa rivalidad, pero el sportinguismo también es una afición muy sana en lo deportivo y muy cercana, que se desplaza mucho». Con esos recuerdos dejó entre interrogantes si celebraría un gol pasado mañana: «Lo primero sería acordarme de mi hija, que cumple años el domingo, pero no sé qué reacción tendría. Será un día especial en todo».

Síguenos en: