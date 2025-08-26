Álex Oyón, en tierra de nadie en el Sporting de Gijón

La situación de Álex Oyón, que se entrena desde hace semanas con el filial y que en noviembre cumplirá cuatro años de su debut ... en el Sporting de Gijón, va camino de convertirse en un 'Expediente X', con el jugador acusando mentalmente la falta de actividad y la incertidumbre de este proceso. Las semanas van pasando y la Primera RFEF, la competición en la que se le busca acomodo y que resulta más interesante para su proyección, arranca este fin de semana. Opciones para salir cedido tiene, pero por cuestiones deportivas y económicas no terminan de concretarse.

En este momento, el canterano y el Sporting manejan una propuesta del Arenas de Getxo que garantiza al canterano competir con regularidad esta temporada. El obstáculo, no obstante, parece estar en el componente económico. En el País Vasco, según fuentes consultadas, ven muy difícil hacerse cargo de la totalidad de la ficha del jugador sin la ayuda del Sporting. El club gijonés, al menos hasta el momento, no está por la labor. Tampoco en el caso de Yann Kembo, por lo que ambas situaciones están paradas.

El club gijonés también ha recibido una propuesta del Barakaldo, también de Primera RFEF, por Oyón. Esta se acercaría más a los objetivos económicos del Sporting, pero no está claro qué rol tendría el delantero gijonés, de 22 años, con Imanol de la Sota, el técnico del equipo guipuzcoano. Que encaje en el proyecto al que vaya, tras un año de escasa actividad, con solo 190 minutos disputados, es clave en esta operación y dada la experiencia del curso pasado. La apuesta de Gerardo García por el futbolista no fue correspondida por Albés. Garitano tampoco le ve encaje.

Ese desequilibrio entre lo deportivo y lo económico ha dejado al futbolista del Sporting en una situación delicada, sin horizonte competitivo y con el riesgo de que comience la competición y no tenga equipo.

Penalización en el Linares

Su descenso al filial ha sido otro giro de tuerca en la situación del pequeño delantero, muy valorado por los técnicos de la casa y en el que se tenían muchas esperanzas puestas. La estancia en el Sporting Atlético ya se dio por finiquitada hace algo más de un año por parte del club y del propio futbolista, entendiendo que era el momento de dar un paso adelante.

El jugador venía entonces de un año extraño, tras jugar la primera parte de la temporada como cedido en el Linares, que rompió el acuerdo en mitad de la temporada por no poder hacerse cargo de las penalizaciones económicas cuando Oyón no jugaba como titular.