Álex Oyón, durante un entrenamiento del curso pasado, con Asier Garitano en segundo plano. Arnaldo García
Mercado de fichajes

Álex Oyón, en tierra de nadie en el Sporting de Gijón

El futbolista sigue a la espera de destino ante la dificultad del Arenas de Getxo, que le garantiza minutos, de hacer frente a la totalidad de su ficha

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 15:18

La situación de Álex Oyón, que se entrena desde hace semanas con el filial y que en noviembre cumplirá cuatro años de su debut ... en el Sporting de Gijón, va camino de convertirse en un 'Expediente X', con el jugador acusando mentalmente la falta de actividad y la incertidumbre de este proceso. Las semanas van pasando y la Primera RFEF, la competición en la que se le busca acomodo y que resulta más interesante para su proyección, arranca este fin de semana. Opciones para salir cedido tiene, pero por cuestiones deportivas y económicas no terminan de concretarse.

Espacios grises

