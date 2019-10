Álvaro enciende el debate del ataque Álvaro sale del terreno de juego sustituido por Djurdejvic. / J. C. T. José Alberto deberá elegir entre el catalán y Djurdjevic, que podría cumplir mañana cincuenta partidos como rojiblanco V. M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 5 octubre 2019, 07:33

El debate está más abierto que nunca en torno al ataque del Sporting de José Alberto López. Álvaro Vázquez disputó el pasado jueves ante el Almería su primer partido como titular sin Djurdjevic como acompañante, con un rendimiento que dejó una buena impresión. El delantero catalán mostró capacidad para caer a las bandas, recursos para aguantar el balón de espaldas y, sobre todo, verticalidad para hacer desmarques al espacio, un aspecto que el propio José Alberto reconoció tras el partido que llevaba tiempo reclamando a sus futbolistas.

Las dudas sobre qué futbolista será la referencia ofensiva del Sporting mañana ante el Fuenlabrada llegan justo en el partido en el que Uros Djurdjevic puede alcanzar las cincuenta apariciones como rojiblanco. El delantero serbio había sido titular en las ocho primeras jornadas esta temporada, pero José Alberto apostó ante el Almería por Álvaro Vázquez, cuyas únicas dos titularidades habían sido formando dupla con Djuka. El catalán aún no ha marcado ningún gol con la camiseta del Sporting, mientras que Djurdjevic suma en este curso un único tanto, anotado en el encuentro ante del Deportivo.

En los 49 partidos que lleva como jugador del Sporting, Djurdjevic ha anotado trece goles, con una media cercana a uno cada cuatro partidos. El serbio ha atravesado tres etapas bien diferenciadas desde su llegada a Gijón el pasado verano. En su primera temporada en el club, Djuka no vio puerta en Liga hasta la jornada 16. El cambio de entrenador sentó bien al '23' rojiblanco, que anotó siete goles en los once primeros partidos de José Alberto como técnico del primer equipo. Luego volvió a pasar un tramo de sequía, con seis jornadas sin marcar, pero pronto encadenó otros tres partidos consecutivos con gol en la fase en que el Sporting estuvo más cerca de meterse en los puestos de 'play off'. Su último tanto de la temporada lo marcó en la visita a Mallorca. Su arranque en el presente curso se asemeja al del anterior.

Por su parte, Álvaro Vázquez cerró su año en el Zaragoza con diez goles, unas cifras similares a las de Djurdjevic en el Sporting. El catalán también atravesó diferentes rachas a lo largo de la temporada tras un prometedor inicio, con anotar dos goles en los tres primeros partidos. Sin más alternativa para el ataque que Neftali, José Alberto está muy atento al estado de forma de uno y otro para definir sus planes. Ante el Fuenlabrada se aviva el debate.