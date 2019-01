Álvaro Jiménez: «Nadie se quiere tirar del barco»

La plantilla del Sporting no pasa por su mejor momento ni deportivo ni anímico. El día de descanso no sirvió para que la derrota ante el Deportivo quedará atrás. «Tenemos que ser profesionales, pero también somos personas. Estamos fastidiados porque perdimos ante un rival directo», reconoció Álvaro Jiménez, un hombre que se ha hecho un hueco en las alineaciones de José Alberto. Ante las dudas generadas por el equipo, a ocho puntos del 'play off', el extremo mostró el compromiso que tiene la plantilla por alcanzar la zona alta de la clasificación: «No creo que nadie se quiera tirar del barco. Todos los compañeros lo estamos dando todo y hay muy buen ambiente. No creo que los resultados nos acompañen, pero si seguimos así, acabarán llegando las victorias».