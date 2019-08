Sporting Sporting | Álvaro Traver acelera el paso Carmona, Traver y Cordero realizan carrera continua en el campo número uno de Mareo. / J. C. TUERO El extremo ha dejado atrás una sobrecarga del músculo oblicuo abdominal que le ha impedido entrenar junto a sus compañeros José Alberto recupera al valenciano después de una pretemporada inédito por una lesión ANDRÉS MAESE GIJÓN. Miércoles, 7 agosto 2019, 03:25

El pasado 10 de julio, tras las pertinentes pruebas médicas, el Sporting de José Alberto salió al campo número dos de Mareo para iniciar la pretemporada. Un largo pasillo formado por los niños del campus recibió a todos los jugadores rojiblancos. Tan solo dos no se calzaron las botas. Robin Lod y Álvaro Traver hicieron acto de presencia en los primeros minutos para realizar la foto de grupo.

El finlandés tenía las horas contadas en el Sporting. No quiso tomar riesgos y no se ejercitó con el grupo. Al día siguiente puso rumbo a los Estados Unidos para fichar por el Minnesota United. Por su parte, Traver se retiró directo a la enfermería. Allí se ha pasado gran parte de la pretemporada recibiendo tratamientos específicos. Una sobrecarga del músculo oblicuo abdominal ha sido la culpable de que el jugador no haya podido trabajar con el resto del grupo hasta el pasado lunes.

La última semana de la pretemporada comenzó con Álvaro Traver como la gran novedad de la sesión matinal. El valenciano se ejercitó parcialmente con el grupo, hasta que unos minutos antes de que finalizara la sesión tomó el camino de los vestuarios. Los servicios médicos no quieren tomar riesgos.

Su participación en el entrenamiento fue normal. Según ha podido saber este periódico, el futbolista se encuentra en perfectas condiciones. Álvaro Traver se encuentra en la fase final de su recuperación y se entrena sin ningún síntoma. Su reincorporación a los terrenos de juego será paulatina. Esta última etapa se conoce como 'fase mixta' en la que el extremo alternará los ejercicios con balón junto al trabajo con el readaptador.

Precisamente ayer fue uno de los hombres con los que no pudo contar José Alberto en el ensayo. El rojiblanco se calzó las zapatillas para realizar carrera continua junto a Carlos Carmona y Carlos Cordero.

Con todo ello, Traver será el único futbolista de la primera plantilla que no jugará ningún minuto de los partidos amistosos que disputará el Sporting en las semanas de preparación. Si su evolución sigue los pasos marcados por los servicios médicos, el futbolista quedará integrado con total normalidad a partir del próximo lunes.

En el caso de que no se encuentre en perfectas condiciones, los doctores rojiblancos no tendrán ningún inconveniente en alargar la vuelta a los terrenos de juego del valenciano. Su regreso es una gran noticia para José Alberto. El pasado curso, el extremo disputó 25 partidos en los que fue titular en 16 ocasiones, acumuló 1.589 minutos y marcó un gol que le dio la victoria al Sporting en Granada el día en el que el técnico ovetense debutó en el banquillo. A la espera de ver su evolución, el equipo tiene un fichaje inesperado.