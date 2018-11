«José Alberto me recordó de dónde venimos Jony y yo» Álvaro Traver realiza una carrera sobre el césped del número 1 tras el entrenamiento y la posterior comida del equipo. / FOTOS ARNALDO GARCÍA Álvaro Traver Navarrete. Futbolista del Sporting «No me freno cuando encaro a un rival. Ese fútbol me caracteriza y pienso explotarlo muchos años» JAVIER BARRIO GIJÓN. Jueves, 29 noviembre 2018, 03:29

«¿Un lema? No es un lema, pero sí una lección de vida. Cuando uno sale de un club y conoce el fútbol de verdad, valora más las cosas y la importancia de aprovechar el tiempo». Álvaro Traver (Algemesí, Valencia, 1993) responde reflexivo y cercano, sin el frenesí con el que guía el balón, pero sí con la misma verticalidad en el mensaje que luego traslada al césped. Extremo de los que ya no quedan, candidato número uno a mantener vivo el legado de Jony, que sale varias veces a relucir en la charla con EL COMERCIO, puso patas arriba hace una semana Los Cármenes con su gol de falta ante el Granada. Su móvil, que recibió en los días posteriores unas «300 ó 400» menciones de sus vecinos de Algemesí, quedó en shock. Ahora apunta al Tenerife. «Es vital recuperar El Molinón», asume.

-Transmite mucha seguridad en sí mismo.

-El año pasado, por ejemplo, había partidos en los que le decía a José Alberto que sabía que me iba a llevar al lateral rival si lo encaraba. Lo sentía así. Hay gente que no es tan decidida, o tiene más dudas, pero a mí esta mentalidad me ayuda mucho. Este año, igual. No tengo porqué dudar. No me freno cuando encaro.

-¿Era el más rápido de la clase?

-(Sonríe). Creo que sí. La velocidad siempre ha sido una de mis virtudes. Intento aprovecharla al máximo.

-¿En quién se inspira su centro?

-Cada uno tiene su forma de golpear el balón. Hay gente que busca la rosca, otros el golpeo seco. Yo le pegó así; con rosca, cogiendo portería y con algo de caída al final. Cuando uno le pega con rosca no suele caer tanto el balón, pero en mi caso tengo esa mezcla e intento aprovecharla.

-El golpeo Beckham...

-(Risas). Alguna vez me lo han dicho por la rosca. ¡Ojalá tuviera la mitad del golpeo que tuvo él!

-¿Mejor la izquierda o la derecha?

-Es más natural, tanto para mí como para cualquiera, salir para fuera (por la derecha). Aunque en la visita del Reus, por ejemplo, jugué ya en la izquierda y salí bastante bien. Lógicamente no voy a meter el mismo centro. Pero no tengo ningún problema. Con José Alberto creo que jugué en el filial tantos partidos por una banda como por la otra. Me defendí bastante bien.

-¿Hay que revisar su partido contra el Eibar en Copa viendo lo que Cucurella hizo ante el Madrid?

-La gente ve los partidos y se fija mucho en las acciones ofensivas. Es normal. Pero yo valoro mucho, sobre todo desde hace unos años, el trabajo defensivo. El Granada, por ejemplo, tenía a Vadillo y lo cambió en el minuto 60. Salió Pozo después y creo que lo anulamos bien. Intenté ayudar lo máximo posible a Carlos (Cordero) y salió bien.

-¿Y le dan las piernas?

-Eso se consigue con minutos. Si uno está mucho tiempo sin jugar, cuesta más. El año pasado, en el 'play off' con el filial, hice el mismo trabajo y tenía gasolina para jugar más.

-Jony siempre sostiene que su mejor fútbol necesita mucho entrenamiento y mucha competición.

-Se vio cuando estaba en el Málaga y cuando volvió aquí el curso pasado, que fue increíble. Opino igual. Tengo que entrenar a tope y, si puedo aprovechar el mayor número de minutos en competición, mejor.

-¿A él le ve como una inspiración o como una motivación por el camino que los dos han recorrido?

-El año pasado, cuando volvió Jony, José Alberto me cogió un día aparte y me comparó con él. Me recordó de dónde veníamos él y yo, los altibajos que habíamos tenido, las dudas sobre si llegaríamos o no, terminar en el Sporting con unas características muy similares... Me dijo que trabajara, trabajara y trabajara. Como él. Intento aprovechar cada día al máximo.

-¿Llegó a Gijón pensando que esta era su última oportunidad?

-Cuando estuve en el Levante, en el filial, coincidí con Morales. Él llegó de Tercera con 25 años. Tuvo muchos altibajos. Morales y Sergio León, con el que estuve en Reus, son ejemplos que siempre pongo. Obviamente, me habría gustado vivir algo más estable, como Nacho (Méndez), por ejemplo. Llegar con veinte años. Tuve mi oportunidad. Al final, por cosas que no dependían de mí, no pudo ser en el Levante. El año pasado vine al Sporting con la idea de dejármelo todo. En la primera vuelta no participé lo que habría querido. También llegué un poco tarde. Luego tuve mi momento y aquí estoy.

-¿Ha hablado con Jony alguna vez?

-El año pasado pude subir una vez con el primer equipo y Jony me sorprendió mucho. Me pareció un chaval muy cercano. Me llamó la atención. Yo no conocía a nadie y le agradecí mucho esa cercanía en aquel entrenamiento. Nos entendimos muy bien. Hace poco vino a vernos a El Molinón. Me saludó y me dijo que se alegraba mucho de que hubiera subido al primer equipo.

-¿Y qué me dice de Rubén García?

-Le conozco desde alevines, en el Játiva. Luego nos fichó el Levante. Siempre hemos estado juntos. Su padre me felicitó el otro día por el gol. Tenemos una amistad que va a durar siempre.

-¿Qué le dijo José Alberto después del partido de Granada?

-Me dio la enhorabuena. Había hecho mucho desgaste, sobre todo a nivel defensivo. Me felicitó por la victoria y el gol.

-¿Fue mejor gol este o el que marcó con el Logroñés al Castilla en 2017?

-(Sonríe). Si me tengo que quedar con uno, me quedo con el del Sporting. Lo tengo clarísimo. Por el momento, la situación y por todo. El del día del Castilla es un gol que me caracteriza por hacerlo a la contra, en velocidad. Me dio mucha confianza en su día.

-Ya ha marcado algunos goles similares al de Granada, ¿no?

-Sobre todo cuando estaba en las categorías inferiores del Levante. De mi etapa en el juvenil tengo alguno muy parecido.

-Se llevó la mano al muslo derecho en la celebración, al tatuaje de una niña.

-Había venido al partido toda mi familia, que tiene raíces en Granada por la parte de mi madre. Allí estuvieron todos: mi madre, mis tíos, mi hermana Rocío... El gol se lo dediqué a ella. Tengo su retrato tatuado en la pierna. Tiene cuatro años menos que yo y siempre está ahí.

-¿Quién es la persona más importante de su vida?

-Mi hermana. Con el fútbol ahora estamos muy distanciados. Mis padres, lógicamente, son muy importantes, pero mi hermana pienso que es la más importante.

-¿Y en el fútbol?

-Mi tío Rafa. Es como mi segundo padre. El fútbol y el atletismo son sus dos pasiones. Sale todos los días a correr. Hace 'medias', maratones (risas). Es la única persona con la que hablo casi a diario. Ha estado ahí desde que era pequeño. Me aconseja en los malos momentos, me critica cuando toca... Me ayuda a crecer como jugador y como persona. Siempre se lo agradeceré. A mi padre también le gustaría venir a verme a todos los partidos, pero lo tiene complicado por el tema del trabajo.

-¿Es consciente de que cada vez son más extraños y buscados los extremos como usted?

-Ahora se está dando mucho el juego de interiores, los extremos por dentro, los laterales 'montados'. Se está perdiendo el extremo por fuera, el que tiene tendencia a encarar, salir y centrar. A mí ese fútbol me caracteriza y pienso explotarlo muchos años.

-¿El derbi le dejó mucha secuela?

-Fue un partido jodido. Tenía muchas ganas, pero salí casi sin calentar, frío en un partido en el que la intensidad estaba por encima. Las cosas no salieron, sobre todo a nivel ofensivo. Personalmente, tengo muchas ganas de que llegue la segunda vuelta. Lo antes posible.

-¿Tiene una cuenta pendiente?

-Sí, sí. Tal cual.

-¿Cómo ha interiorizado la salida de Baraja?

-Tengo que estar muy agradecido a Baraja. Subí al primer equipo porque él tomó también la decisión de contar conmigo. Le deseo lo mejor. Por lo demás, el equipo estaba trabado y las cosas no salían. Ahora está José Alberto y le digo lo mismo que dije el otro día. Podrá haber errores u otros factores, pero la intensidad y el trabajo van a estar siempre con él.

-Y la puerta del once parece más abierta...

-Con Baraja no tuve ese protagonismo. Cuando empecé a jugar en Copa y en Liga, me vi muy bien. Me notaba con confianza, pero no tenía continuidad. Sentía esa impotencia de ver que el equipo no salía para arriba y yo quería ayudar, pero me tocaba esperar.

-¿Si volviera a nacer sería extremo?

-Sí. Juego de extremo y soy feliz siendo extremo. Hay gente que a lo mejor es defensa y quería ser delantero. No es mi caso. Me gusta lo que hago. Me gusta dar asistencias. No soy egoísta en ese aspecto. En mi último año en el filial del Levante marqué 6 ó 7 goles y di 14 ó 15 asistencias.

-¿Es consciente de la oportunidad personal que tiene?

-Una renovación de tres años es una apuesta fuerte y, encima, en un club como el Sporting. Mi pensamiento es que quiero aprovecharla al máximo. Lo voy a dar todo para triunfar aquí.

-Mariño no mira la tabla estos días, ¿y usted?

-Si le digo la verdad, no. Esta competición está muy apretada y hay muchos equipos en muy pocos puntos. Ganamos la semana pasada y si lo hacemos también esta, vamos a tirar hacia arriba. De lo que más hemos hablado estos días es de la importancia de encadenar esas dos victorias para coger confianza antes del parón. Para llegar a ese descanso lo más arriba posible. Tenemos que intentar estar en el 'play off' o cerca cuando empiece la segunda vuelta.

-¿Todavía están a tiempo?

-Sí. La Segunda División es muy competitiva. Lo hemos visto en años anteriores, especialmente con equipos que ni siquiera estaban cerca del 'play off' y terminaban subiendo. No tengo ninguna duda de que aún estamos a tiempo.

