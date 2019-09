Álvaro Traver vuelve a sonreír cuatro meses después Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:43

Álvaro Traver regresó el domingo a la competición tras un verano muy complicado. El extremo valenciano, un futbolista de mucha confianza para José Alberto, se lesionó en el tramo final del curso pasado, aunque forzó para tratar de ayudar al Sporting en su intento por apurar las últimas opciones de alcanzar el 'play off' de ascenso a Primera. No obstante, el esfuerzo pasó factura al jugador, como apreciaron los servicios médicos, por lo que ya no pudo tomar parte en la pretemporada, coincidiendo esta con su recuperación.

Desde su último partido, en la anterior visita del Albacete, hasta su regreso del domingo, transcurrieron 120 días, 4 meses sin competición. En este inicio, José Alberto ha echado mucho en falta al valenciano, un extremo clásico, clave en las ejecuciones de las estrategias.