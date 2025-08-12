Amadou, renovado: firma su primer contrato profesional con el Sporting de Gijón El delantero pasa a ser jugador del primer equipo a todos los efectos. Firma hasta 2026, con opción a prolongar tres años su vínculo

Amadou Coundoul y el Sporting de Gijón sellaron este martes la renovación del atacante senegalés. Así, el jugador del filial pasa a ser a todos los efectos un miembro más de la primera plantilla. Amadou firma hasta 2026, con opción de prorrogar tres años más su contrato, según ha informado el club.

El delantero recaló el pasado verano en la Escuela de Mareo procedente del Llanera. En su primer curso, anotó 18 goles con el filial rojiblanco. Unas cifras que han convencido a Asier Garitano y que le han servido una plaza en la primera plantilla sportinguista para la presente campaña. En lo que va de pretemporada, ha convertido cuatro goles en los siete amistosos. Todos ellos en la última semana.

