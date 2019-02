Fue una de esas personas que viven intensamente el deporte del fútbol. Enrique Castro, nuestro Quini, puede definirse algo así como el resumen genético del Sporting. Porque su trabajo no fue otro que el fútbol. Primero, sobre el terreno de juego. Después, aunque fuera a pie de campo, como delegado del conjunto rojiblanco y, luego, como responsable de relaciones institucionales de 'su' club. Y, sí, probablemente como hacen todos los genios, se hubiera emocionado con todos los recuerdos, gestos, sentimientos e iniciativas que le han brindado este último año sin 'El Brujo'.

Sin dobles lenguajes, ni mentiras. Defensor a ultranza de sus ideas y siempre fiel a los suyos. A Quini no se le rompió el corazón de lo grande que lo tenía, como se le escuchó proclamar al capellán Fernando Fueyo en el último adiós a 'El Brujo' en un escenario tan pleno de significado para él como El Molinón.

Catorce mil aficionados, algunos de los cuales habían esperado también por la mañana hasta una hora para acceder a la zona mixta donde había quedado instalada la capilla ardiente, recibieron con una cerrada y prolongada ovación la salida al césped de El Molinón del féretro con los restos mortales de 'Quini', portado por una representación de la asociación de veteranos como Joaquín, Cundí, Redondo, Uría, David, Claudio, Ablanedo y Dani, exjugador del Athletic y compañero suyo en la Selección Española.

Genio y figura. Quini en un acto organizado para recabar el apoyo de la afición para el equipo en 2009. / E. C.

Enrique Castro dejó huérfano al fútbol de todo un país, a los 68 años, un maldito 27 de febrero a causa de un infarto. Se marchó, casi sin llamar la atención, uno de los goleadores más prolíferos de la historia y, sobre todo, uno de sus deportistas más nobles. Las fotografías, flores, bufandas o cartas, que no dejaron de acumularse, no cesaron de adornar la puerta '9' del estadio gijonés en su adiós. Un altar improvisado lleno de cariño y respeto. Y muchos aficionados, con el respaldo de las peñas, decidieron desde entonces entonar aquello de 'ahora, Quini, ahora' cada vez que el reloj marque el número que lucía en su camiseta.

El mundo futbolístico, también el más próximo a él, se agitó aquel día con la noticia. Provocó reacciones en España en todos los ámbitos. Desde el mundo de la política al del fútbol. Por ejemplo, el minuto de silencio que guardó la Corporación municipal a quien fuera nombrado Hijo Adoptivo de la Villa en 2016, que se sumó a los tres días de luto oficial, con las banderas de la Plaza Mayor y La Escalerona ondeando a media asta.

O también las palabras con las que David Villa, uno de sus grandes amigos y hacia el que sentía un profundo cariño, se despidió de 'El Brujo'. «No solo has sido el mejor como delantero, sino también lo has sido como persona. Estoy seguro de que allí arriba te han reclamado porque en el equipo del cielo necesitan goles y se han llevado al mejor», dijo 'El Guaje', que, meses después, en el inicio de la liga estadounidense (MLS), saltó al terreno de juego del Children's Mercy Park, donde su equipo se enfrentaba al Sporting Kansas City, con una camiseta en cuyo frontal, encima del '9', se leía 'Siempre Quini'.

Porque 'El Brujo' dejo un vacío que no será posible de cubrir, pero mucho menos de olvidar. Y así ha quedado demostrado en numerosas ocasiones en los últimos doce meses. Su nombre preside la que fue su segunda casa. La visera de la Tribuna Este es testigo del cambio de la denominación del estadio municipal, que pasó a denominarse El Molinón Enrique Castro, Quini. Poco antes del primer mes de su muerte, el campo del Sporting ya estrenaba su nueva estampa.

Todo el mundo lloró la marcha de aquel '9' entrañable, simpático, cercano, bromista, pero también un gran profesional de lo suyo, que hizo historia con el Sporting y con el Barcelona –muchos aficionados plantearon la posibilidad de organizar un amistoso entre ambos clubes–. Por eso no faltaron proyectos, ideas o iniciativas para honrar la memoria del difunto emblema rojiblanco.

Una de ellas, que multiplicó sus apoyos por las redes, llevó la firma del, por entonces todavía, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales, que se comprometió a llevar en 2019 a El Molinón a la Selección Española para homenajear a uno de los más «grandes» que ha defendido la elástica de 'La Roja' coincidiendo con el primer aniversario de su muerte. Finalmente, por la coincidencia de fechas con el derbi regional, la Selección liderada por Luis Enrique vendrá a Gijón el 8 de septiembre para enfrentarse a las Islas Feroe en partido de clasificación para la Eurocopa 2020.

No solo eso. Este compromiso no fue el único por parte de Luis Manuel Rubiales.La Federación Española creó un premio con el nombre del referente goleador del fútbol asturiano y español. Se trata de un reconocimiento que estará dentro de los 'Premios a los valores del deporte' que el máximo organismo federativo ha incluido en el nuevo reglamento.

También tuvo unas palabras cariñosas el seleccionador nacional coincidiendo con su presencia en la entrega, el pasado mes de diciembre, de unos Trofeos Quini, que organizan la Federación de Peñas Sportinguista y EL COMERCIO, en esta ocasión huérfanos. «No está físicamente, pero sí en cada uno de los recuerdos que tenemos de él», afirmó Luis Enrique, quien recibió un Quini honorífico – «aunque sea con pocos goles», bromeó– y destacó «su grandeza» por unir al fútbol asturiano.

Inolvidable. Dos niños observan emocionados el improvisado mural que se montó en El Molinón tras el fallecimiento del mito. :: hugo Álvarez

El seleccionador de 'La Roja' se enfundó aquel día la camiseta negra del Sporting con el '9' del mito rojiblanco que le entregó Falo Castro, hermano de 'El Brujo', animado por varios asistentes. La nueva tercera equipación rojiblanca, un guiño del consejo a quien fuera su mejor goleador, en una edición especial y limitada, personalizada para la ocasión, con la mítica volea de Quini –que recogió el fallecido fotógrafo Puche en un partido de la temporada 1976-1977 ante el Rayo Vallecano– al frente y su nombre y su número en el dorso. En apenas quince días se agotó todo el stock –más de 2.000 camisetas–.

Este compromiso probablemente no sea el único en torno al recuerdo de Enrique Castro Quini. En un deporte tan de sentimientos y emociones como el fútbol se suceden iniciativas arrancadas sobre la raíz de un ídolo cuya sinceridad no atendía a matices, que no reprimía sus sentimientos para lo bueno y lo malo. La figura de 'El Brujo' sigue presente de forma relevante en la ciudad y en la región.

El Sporting, por ejemplo, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, publicó un vídeo en memoria de Quini en el que aparecían el exfutbolista Joaquín, el vicepresidente Javier Martínez, el encargado de logística del club, José María Meana Acebal, y el jugador Roberto Canella depositando un ramo de flores en su tumba en el cementerio de La Carriona, donde descansan sus restos, con un mensaje final 'De y para todos los sportinguistas'.

Correos, por su parte, sacó a la venta un sello, con un valor de 55 céntimos, del que se editaron mil unidades, junto a un matasellos especial con la icónica foto de Puche, para homenajear a quien trasladó su elegancia y su matrimonio con el gol a las camisetas que defendió.

Y multitud de peñas, como por ejemplo la barcelonista de Boñar –en la que se reunieron Arconada, legendario guardameta de la Real Sociedad; Dani, exdelantero del Athletic; Asensi, excentrocampista del Barcelona; el asturiano Julio Alberto, y Pereira, exjugador del Atlético de Madrid, que se unieron a otros históricos del conjunto gijonés como Cundi, Redondo, Morán y Abel–, han recordado su figura a lo largo de estos meses.

Proyectos, ideas o deseos no faltan. Probablemente Quini no ha pasado precisamente de puntillas. No solo supo sacar lo mejor de su profesión, sino hizo realidad los sueños suyos y los de los aficionados y puso una sonrisa por encima de los sinsabores.