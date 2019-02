Cada mañana, cuando llego a Mareo y la puerta se me atranca, pienso que es 'El Brujo' quien está al otro lado, porque era una de sus bromas más habituales». José Luis Rubiera, jefe de prensa del Sporting, recuerda a Quiniun año después de su muerte. 'Leli' era uno de los 'escuderos' del 'Brujo' en aquellos interminables viajes con el equipo, compartiendo horas de autobús y largas conversaciones con una persona irrepetible. Dan fe otros empleados del Sporting que pasaron mucho tiempo al lado de Quini en las distintas etapas que éste tuvo en el Sporting. Al citado responsable de la comunicación se suman los médicos Gonzalo Revuelta y Guillermo Sánchez, el fisioterapeuta José Manuel Loza y el que fuera utillero Juan Díaz Zarracina. Además de su admiración como leyenda del fútbol con sus siete 'Pichichis', todos destacan su carácter bromista o su «capacidad de superación» frente a la enfermedad. Una lista de virtudes, comparten, que identificaban al Brujo, una persona que derrochaba «humildad con todo el mundo» y que «nunca tenía una mala palabra hacia nadie».

Leli Rubiera Jefe de prensa «Era un caballero que defendía el 'fair play'»

José Luis Rubiera 'Leli' trabajo a su lado desde 1997 cuando accedió al cargo de jefe de prensa. Asegura que, para él, ya era un ídolo desde su infancia. «Yo crecí odiando a los defensas que le castigaban como Gallego, Benito o Eladio. Luego, en mi etapa en la Universidad, tuvo lugar su secuestro y con 18 años, junto al fallecido Gaspar Rosety, le hice mi primera entrevista cuando trabajaba en 'El Noroeste'. Creí que había hablado con Zeus, con lo más alto. También era un auténtico caballero del deporte, porque defendía el 'fair play'. Exigía respetar al rival, al árbitro y a la afición contraria».

Además de su saber estar, destaca «su carácter bromista, incluso cuando cayó enfermo y sufrió dos duras operaciones oncológicas». También tiene muy buenos recuerdos de los viajes con el equipo. «Comías con él y te la jugabas, pues te podía llenar los bolsos de cuchillos y luego decirle al maitre que llamara a la Policía o encontrarte con una tarta salada». Eso sí, cuando tocaba coger un avión, dejaba entrever algunos de sus miedos. «Se aferraba a mi brazo en el momento que había alguna turbulencia o íbamos a aterrizar. Pero, por encima de cualquier anécdota, 'El Brujo' lo llenaba todo de una manera absoluta, por lo que es imposible no echarlo de menos. Será una figura irrepetible e irremplazable. Sigue entre nosotros».

Gonzalo Revuelta Médico «Fue una de las claves del ascenso»

«'El Brujo' ha sido una persona excepcional, muy amiga de sus amigos, por lo que está en nuestras mentes casi todos los días. Trataba por igual y siempre bien a cualquier tipo de persona. Cuando llegué en 2004 se comportó como si me conociese de toda la vida y se mostró como alguien tremendamente cercano. Como anécdota me sorprendió cuando fui padre y no pude ir a Santander a buscar a mi familia y fue él a por ellos. Seguí de cerca su enfermedad. Al principio le dolía la garganta y parecía una faringitis, pero vimos que era una úlcera y le dije que tenía que mirarlo bien. Inicialmente dio la impresión de ser un poco miedoso, pero luego lo llevó con gran naturalidad y se mostró muy fuerte tras la durísima quimioterapia que le administraron en sus numerosos viajes a Barcelona. Tengo claro que fue una de las claves del ascenso, porque todos estábamos pendientes de él. Parece mentira que haya pasado un año ya. Le echamos mucho de menos».

José Manuel Loza 'El fisio' «Era increíble, tenía soluciones para todo»

«Le conocí al venir del Barcelona y formar parte de la plantilla temporada y media. Las extraordinarias referencias que tenía se confirmaron en todos los sentidos. El trato que tuve fue excepcional. En los viajes era sensacional con su carácter tan optimista. En cualquier lado en el que estuviera solucionaba todos los problemas. Lo que más admiro de su persona desde siempre es que jamás tuvo una mala palabra. Cuando estábamos en Segunda y salíamos del hotel a dar un paseo, todo el mundo quería un autógrafo de Quini. A nadie le hizo un feo. Otro gran valor suyo es que siempre estuvo dispuesto a visitar a los enfermos. Sobre todo, a los niños. 'Oye, que tengo un hijo muy aficionado y que te quiere mucho', le decían y él respondía con su presencia y un montón de regalos. Luego, en mis vacaciones en Galicia u otros lugares, la gente me preguntaba por él. Cuando a una persona la quiere tantísima gente, es por algo».

Guillermo Sánchez Médico «Le seguimos sintiendo, su alma está aquí»

«En las siete temporadas que estuve en el club, desde la 1998-1999 hasta la 2004-2005, tuve una experiencia espectacular con Quini. Convivir con quien fue uno de mis ídolos en la infancia es algo que no tiene precio. Luego pude comprobar a su lado todo lo que decían de él como persona: fue algo increíble. Como compañero era impresionante, pues en todo momento estaba pendiente de lo que le sucediese o hiciese falta a los chavales. En los viajes era el alma de la expedición al encargarse de todo, como los hoteles y restaurantes. Después llegaba al campo y desplegaba esa caballerosidad, portando su gran trayectoria como figura del fútbol, lo que le daba más importancia al equipo. Hablaba con los árbitros, firmaba autógrafos y se hacía querer. Recuerdo con cariño en un viaje a El Ejido, con Maceda como entrenador, cuando comenzó a hablarnos de su secuestro. Juanín y 'El fisio', que llevaban más tiempo con él, decían que nunca lo hacía, pero se sintió a gusto y se confesó. Su muerte para mí fue un shock tremendo, pues seguía teniendo relación con él. No venía a Mareo desde su fallecimiento, pero no me acostumbro a la idea de no verle. Creo que lo sigues sintiendo, porque su alma sigue aquí».

Juan Zarracina Exutillero «Siempre que le necesitabas ahí estaba»

«Entré en el club en 1963 y le conocí desde que me incorporé al primer equipo en 1978 cuando viajamos primero a Valencia y después a Belgrado en la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA contra el Estrella Roja. Era impresionante por el trato tan cariñoso que tenía con todo el mundo. Y daba igual en el puesto en el que estuviera, pues tuvo siempre un extraordinario comportamiento, tanto como futbolista, como luego como delegado y representante institucional. En su etapa de jugador no le caían los anillos y te echaba una mano cuando había que tirar por las maletas con la ropa del equipo para entrar al campo. Siempre que le necesitabas estaba ahí para ayudarte en lo que fuera y no ponía nunca una mala cara. Para mí, triunfó en todas sus facetas y el cariño de la gente permaneció, pues tras retirarse los aficionados le pedían autógrafos y le mostraban respeto y afecto por todo lo grandísimo que fue como futbolista y como persona. Para todos nosotros siempre estará vivo en nuestro pensamiento».