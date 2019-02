Casi dos años sin remontar un resultado adverso El estreno de goleador de Álex Alegría llegó tarde. El equipo ya había entregado el triunfo a un rival que aprovechó el primer córner que tuvo J. A. G. Lunes, 25 febrero 2019, 03:28

Fue en Primera División. El Sporting, dirigido por Rubi y que terminaría descendiendo, fue capaz de remontar un resultado adverso ante el Granada gracias a los tantos de Traoré, Babin y Carmona. Aquel partido, el 19 de marzo de 2017 fue la última ocasión en la que el Sporting fue capaz de sobreponerse a una desventaja. Desde entonces, cada gol en contra ha sido una losa para un conjunto que ayer se despidió casi por completo de cualquier opción de pelear por entrar en el 'play off' de ascenso a Primera. Un fracaso mayúsculo si se tiene en cuenta que todavía quedan 15 partidos. Sin embargo, la impresión que deja el Sporting no invita al optimismo. Todo lo contrario.

El ímpetu de algunos futbolistas no enmascara las dificultades que tiene el equipo en varias líneas. El centro del campo no tiene consistencia y eso que el entrenador ha cambiado tanto de dibujo como de protagonistas. Por ahí, el equipo sufre ante rivales a los que les sirve con tener buena colocación y actitud. Demasiados fallos en la entrega y gruesos errores que suponen goles en contra. No se trata de un problema puntual a la vista de lo ocurrido en las últimas jornadas.

No es mejor la imagen que deja la línea defensiva. Cada ataque del Rayo Majadahonda era sinónimo de peligro. El equipo volvió a sufrir después de un córner a favor. Avisó primero el Rayo Majadahonda con un disparo al palo pero la segunda ocasión fue para dentro. Como reconoció el técnico visitante, Iriondo, el equipo madrileño sabía de antemano que podía sacar tajada de las transiciones defensivas rojiblancas y así fue. Un defecto que como no se corrija va a ser un talón de Aquiles hasta el final de la Liga con las consecuencias que puede tener para la tabla clasificatoria.

Algo similar ocurre con el balón parado. Si el rival convierte en gol el primer saque de esquina del que dispuso durante el partido no hay mucho más que añadir. El Sporting, en una dinámica negativa como la actual, es demasiado vulnerable y cada jugada de estrategia en contra (también a favor a la vista de lo ocurrido) se traduce en gol.

La única buena noticia, si se puede llamar así, fue el estreno goleador de uno de los últimos fichajes del Sporting. Álex Alegría anotó ayudándose con la mano un centro de Carmona al que no llegó Djurdjevic en primera instancia. Veremos si José Alberto decide tirar la casa por la ventana y jugar con dos delanteros de aquí a final de Liga.