«Tengo 33 años, pero para mí solo es un número» Francisco Molinero, antes de la entrevista de ayer con EL COMERCIO, sentado en un banco de Mareo. / ARNALDO GARCÍA Francisco Molinero Futbolista del Sporting «Ante el Tenerife tenemos que ser tan competitivos como en Málaga o el doble» JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 3 abril 2019, 06:18

A Francisco Molinero (Ontígola, Toledo, 1985) el cuentakilómetros le recuerda su condición de veterano, llegando a compartir historia con el 'Cholo' futbolista durante sus años en el Atlético, pero con el chasis y el motor de un bólido. Mérito propio, de un profesional muy valorado por los técnicos por su dedicación, meticulosidad, y su físico siempre en hora, atornillado al lateral izquierdo desde la victoria en Los Pajaritos. Ahí le clavó un día el argentino Carlos Bianchi, pero le dio más cuartelillo José Bordalás. Curtido en mil batallas, con alguna cana en la barba, conversa con EL COMERCIO.

-No ha tenido lesiones este año.

-De momento no y espero que todo siga así. Golpes y alguna cosa sí he tenido, pero una lesión de parar, no.

«Mi herramienta de trabajo soy yo. Dependo de mi cuerpo y tengo que cuidarlo» «Tuve que marcar a Ronaldinho en mi tercer partido en Primera, con 19 años» «Que se quejen de nuestro estilo es señal de que vamos para arriba» «El 'Cholo' era muy exigente de jugador. Lo llevaba en la sangre» «Los que han querido quejarse tras al derbi, allá ellos. No van a cambiar el resultado» «Hay mucho trabajo. Esto no es pegar un pelotazo y que marque Alegría» «En 'Juego de Tronos' cuando uno se encariña con alguien, lo 'limpian' rápido»

-¿Algún secreto para mantener ese rendimiento a los 33 años?

-Ninguno. Durante los años que llevo en esto aprendí a ser profesional. A entrenar a tope y cuidarme. Mi herramienta de trabajo soy yo. Dependo de mi cuerpo, del físico, y tengo que cuidarlo aprendiendo de todos los profesionales que me rodean.

-¿Cuántas horas duerme?

-No sabría decirle, pero normalmente unas ocho. El físico es muy importante, pero el descanso, más. Los entrenamientos de hoy son duros y los partidos, también. Sé que soy repetitivo, pero el cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y hay que tenerlo a punto. Eso, claro está, sin olvidar que al final somos personas, no robots. A veces nos apetecen cosas como una simple cerveza, como a cualquiera, pero hay que saber en qué momento y cuándo se puede hacer.

-¿La siesta?

-Siempre me ha gustado. No una de dos o tres horas, aunque ahora con la 'peque' como que no (risas). Si puedo hacerlo una hora o media, dependiendo del día, viene bien.

-Leí una entrevista hace poco de Carlos Cuéllar, el defensa central, que hablaba de los beneficios de haber eliminado la carne de su dieta, incluso de que había conseguido reducir las lesiones musculares.

-Es muy relativo. Cada persona es de una manera, tiene su metabolismo. Hay personas a las que no les viene bien comer carne y sí más verde. ¿Yo? Siempre he intentado llevar una dieta equilibrada. No me privo de nada. Si tengo que comer carne, carne. Si no, verdura. El dulce, que es lo que hay que tener controlado... Vuelvo a lo de antes, hay que saber en qué momento y cuándo, y escuchar a los profesionales. Sobre todo buscar con lo que mejor te encuentres.

-¿Qué le cuesta más mantener a raya?

-El tema del alcohol, por ejemplo, hay que tenerlo muy controlado. O los dulces, o los productos que tienen más calorías. A veces uno va por la calle y pasa por delante de una pastelería, y ve en el escaparate unos pasteles con una pintaza... Hay que controlarse (risas). Si no, el rendimiento no es el mismo. Pero hay momentos para todo, porque, le repito, al final somos gente normal. No máquinas.

-¿Qué alimento ha descubierto?

-Hoy está todo inventado. A mi mujer sí que le gusta más indagar en esas cosas. Quizá le diría el aguacate. Antes no lo comía y ahora me encanta.

-Hace diez u once kilómetros por partido y tiene un porcentaje de grasa corporal por debajo de diez. ¿Es su mejor punto físico?

-He intentado cuidarme siempre. Para mí es muy importante el físico para dar un rendimiento alto. Esta es una competición muy exigente y como yo hay 'x' futbolistas. Como no esté preparado, me van a pasar por encima. En mi caso, cuando voy cumpliendo más años, está claro que tengo que cuidarme más. No tengo unos polvos mágicos, ni una pócima, es algo que he hecho toda mi vida. Voy a seguir hasta que dure. Tengo 33 años, pero para mí solo es un número.

-A los laterales encima casi siempre les toca el más rápido y hábil. ¿Con quién las pasó canutas?

-Con muchos. He tenido la oportunidad de tener delante a jugadores buenísimos. Siempre destaco a todos, pero me quedaría con Ronaldinho. Lo tuve que marcar en mi tercer partido en Primera, con 19 años. Imagínese lo que era tener delante a ese fenómeno con esa edad.

-¿Le apodaban 'Zapata'?

-Más a mi padre que a mí. En los pueblos eran y son muy típicos los motes. Al ser el hijo, me caía algo.

-¿Recuerda su primer partido en El Molinón?

-Vine con el Málaga, pero me quedé fuera de la convocatoria. Creo que la primera vez que jugué en El Molinón fue con el Murcia, que ganamos 2-3. Era y es un campazo histórico.

-Tiene dos ascensos en su carrera, ¿camino del tercero?

-Vamos camino de Tenerife, que es lo más inmediato que tenemos (risas). Ojalá, me encantaría. Pero estamos centrados en el partido del viernes, que será muy difícil.

-¿Cómo veía la situación antes de viajar a Soria?

-Es evidente que las tres derrotas seguidas nos hicieron daño. Nos tocaron anímicamente. El objetivo se nos ponía lejísimos. Fuimos a Soria y teníamos que dar un paso al frente, cambiar. Nos fue bien. Así, al siguiente, y al siguiente, hasta hoy. Tenemos que seguir igual. No podemos pensar más allá de Tenerife. En esta categoría pueden pasar muchas cosas porque no te da tregua. Hasta la jornada 42 habrá opciones para todos.

-Jorge Molina es uno de sus mejores amigos en el fútbol. ¿Le recuerda en algo Álex Alegría a él?

-Jorge Molina es más que un amigo (risas). Son jugadores con muy buen juego de espaldas, de golpeo, diferentes a los demás. Le vienen fenomenal a cualquier equipo porque en un fútbol más directo dan muchísimo. Álex tiene un juego de espaldas buenísimo. Nos da mucha vida, está haciendo goles, se entiende con 'Djuka' y el equipo lo está notando. Pero también está Pablo Pérez, Nick (Blackman)... Todos van a aportar.

-Es de la misma generación del Atlético que Fernando Torres y coincidió en su vestuario con el 'Cholo' jugador.

-Subí a entrenar varias veces con el primer equipo y ya estaba el 'Cholo'. Luego, cuando me incorporé definitivamente, seguía. Con Fernando (Torres), en la cantera, estuvimos juntos muchos años.

-¿Ese 'Cholo' se parecía al entrenador?

-Sí. Era muy exigente y trabajador. Lo llevaba en la sangre. Siempre estaba colocando a la gente, hablaba mucho. Se veía.

-Raúl Cámara, con el que se verá el viernes, es de su quinta.

-Un año mayor que yo, pero jugué con él. Cuando llegué al Atlético era mediocentro o extremo. Luego ya le reconvirtieron a lateral.

-Formó parte de una generación que se adjudicó la Copa de Campeones juvenil en 2002 y que tiene cuerda: Toché, David Rodríguez, Manu del Moral, usted... ¿Pudo hablar algo con Toché en el derbi?

-Hablamos en la ida. Dentro de la rivalidad, como pasa con Saúl Berjón, son jugadores que he tenido de compañeros. Sin ningún problema.

-¿Le sorprendió el ruido posterior al derbi, sobre todo con las quejas del Oviedo hacia el árbitro?

-Sí. Pero no voy a entrar. Ha pasado. Cada uno que haga lo que quiera. Al final ganamos. No le damos vueltas.

-Ustedes perdieron en el Tartiere y no pusieron ni un 'pero'. Vivieron una semana posterior muy dura.

-Es así. En el fútbol hay que saber ganar y perder. En un derbi, igual. Cuando toca perder, hay que asumirlo. Ajo y agua, por decirlo de una forma coloquial. Y cuando toca ganar, a disfrutarlo. Los que han hablado y han querido quejarse, allá ellos. No van a cambiar el resultado.

-A usted la jugada de Peybernes con Ibra le pilla muy cerca.

-Pero no pude verla bien. El árbitro sí que lo vio de frente y señaló la falta cuando sucedió. Mathieu (Peybernes) tenía un hematoma. Eso no se lo hace solo. En las imágenes se ve perfectamente. Hay una patada, una falta. No hay más que hablar. Una falta clara y punto. La pena es que pudimos sentenciar mucho antes el partido, además de con el penalti, y el resultado podría haber sido más abultado. Así no habría polémica.

-¿Quién le puso como lateral zurdo?

-La primera vez fue en el Atlético, hace mucho. Dos o tres veces en competición, aunque sí que entrenaba bastante. Era la época de Bianchi. Pero de jugar continuamente... Pepe Mel, en el Betis, alguna vez, pero, sobre todo, Bordalás en Getafe.

-¿Se sufre en la salida de balón?

-Me he adaptado y no es incómodo para mí. Quiero jugar donde me diga el entrenador.

-Tienen otra buena oportunidad de reenganche en Tenerife.

-Siempre vamos con la idea de ganar. Igual que en Málaga, Córdoba, Soria. Vamos a un campo difícil, el de un equipo que lleva seis jornadas sin perder. Estamos bien, con confianza, pero somos conscientes de que no podemos sacar pecho de nada. El viernes tenemos que ser tan competitivos como en Málaga o el doble.

-Alguno afea la nueva puesta en escena del Sporting por su falta de estética, pero lleva curro detrás.

-Parece que hoy hay que jugar como el Barça o la Holanda de Johan Cruyff. Todos competimos y queremos ganar. Había un entrenador que decía que cuando uno gana siempre surgen quejas por el cómo gana. Que se quejen, que se quejen, eso es señal de que vamos para arriba. Sabemos el estilo que tenemos, más verticales y directos, y cada equipo tiene su forma de jugar. Lo que vale es ganar. Hay que competir, saber defender, presionar bien, juntar las líneas. Hay muchas cosas que se trabajan y parece que no se ven. Esto no es cuestión de llegar el viernes con una varita, pegar un pelotazo y que meta dos goles Alegría.

-¿Queda tiempo?

-Queda tiempo para Tenerife (risas). Luego, diez jornadas, nosotros con esa del Reus. Son 27 puntos en juego, queda muchísimo. Pero lo primero es el Tenerife. Lo que queremos es recuperar el viernes con tres puntos los dos que se nos escaparon en La Rosaleda.

-¿Se acerca el invierno? El 15 de abril está próximo.

-(Risas). Estoy preparado y con ganas de 'Juego de Tronos'. Me enganchó muchísimo y estoy a la espera. Hay muchas cosas abiertas y a ver cómo se cierran.

-¿Alguna teoría sobre el final?

-No sé. Desde la primera temporada me han metido cada 'zasca'... Cuando uno se encariña con alguien, lo 'limpian' rápido (risas).

-¿Habría sido ciclista de no ser jugador?

-Me gusta, pero ahora no está Contador, que era el que me gustaba. Me va a costar seguirlo. Si hubiera sido un buen ciclista, no me habría importado. Habría durado poco (risas).