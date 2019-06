«Los arbitrajes nos perjudicaron» De pie, Maceda, Castro, Joaquín, Rezza, Ciriaco Y Redondo. Agachados, Morán, Mesa, Quini, Cundi y Uría. / E. C. Ayer se cumplieron cuarenta años del histórico subcampeonato liguero A. MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 3 junio 2019, 02:15

Ayer se cumplieron cuatro décadas del subcampeonato rojiblanco, la mejor clasificación de la historia del Sporting. El 2 de junio de 1979, ante el Hércules, en el estadio del Rico Pérez, fue el último partido del campeonato. Aquella temporada estuvo marcada por el partido disputado en El Molinón contra el Real Madrid, que a la postre se proclamó campeón.

Para casi todos la clave estuvo en el partido anterior en Salamanca, donde el extremo izquierdo Enzo Ferrero, el futbolista más temido por su habilidad por los madridistas, y Doria, todo un valladar en defensa, vieron la tarjeta con la que cumplían ciclo, lo que les impidió estar en el partido determinante en el estadio gijonés contra el cuadro blanco.

El lateral derecho rojiblanco José Antonio Redondo recuerda que «perdimos una gran oportunidad y fue una pena, porque pudimos ser campeones». Lamenta que «no estuvimos bien ante el Madrid y quizá pude haber evitado aquel centro desde la línea de Aguilar que puso en bandeja el gol a Santillana».

El defensa asegura que «ni mucho menos quiero poner en duda la honradez de los colegiados, pero esa temporada sufrimos arbitrajes que nos perjudicaron», sin olvidar que en el partido anterior «fue casualidad que vieron tarjeta Doria y Enzo y nos quedamos sin ellos para el partido decisivo».

Por su parte, Joaquín Alonso, otro de los pilares del once rojiblanco, lo primero que le viene a la memoria es que «la experiencia que tenían el Real Madrid en ese tipo de partidos fue lo que decidió aquella Liga «en la que fuimos subcampeones y contábamos con un grandísimo equipo».

«Habría sido otra historia»

El que fuera capitán añadió que «si no hubiésemos perdido, podríamos haber tenido alguna opción, pero caímos en el siguiente partido en Barcelona con tres goles de Krankl y luego empatamos con el Celta en casa». No obstante subraya que «al quedarnos sin Ferrero en el partido clave las posibilidades nuestras se redujeron». Ferrero tiene muy claras las cosas y dice con absoluta rotundidad que «el Madrid tiene mucho poder y ante la duda los árbitros se decantaron por el más poderoso». Asimismo destaca que «el partido anterior, en Salamanca, Doria y yo vimos la quinta tarjeta, que no merecí y ni siquiera el club recurrió ante la gran influencia que tenían ellos a todos los niveles. De haber jugado en igualdad de condiciones, «la historia habría sido otra», concluye.