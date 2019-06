Sporting Miguel Torrecilla: «Así soy yo» 02:38 Miguel Torrecilla, de pie, presenta 'El gran showman'. / A. GARCÍA El director deportivo sorprende con una exposición poco habitual iniciada con la versión española de la canción de Maite Perroni ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 13 junio 2019, 03:33

Los instantes previos a la aparición ayer de Miguel Torrecilla por la sala de prensa de El Molinón tuvieron una carga de incertidumbre. En el ambiente ya se intuía que la comparecencia del director deportivo del Sporting, marcada inicialmente para analizar la temporada, sería inesperada.

El bullicio y la expectación de los presentes aumentaban por momentos. Al fondo de la sala, ubicada en los entrañas del estadio gijonés, un proyector mostraba en la pantalla el escudo del club rojiblanco. En la esquina izquierda de la sala, un trabajador de la entidad se preparaba para pasar diapositivas. Los murmullos de los presentes, sorprendidos, se convirtieron en silencio cuando, a las 12.30 horas, empezó a sonar por los altavoces la versión española de 'This is me' (Así soy yo), de Maite Perroni: «Paren porque aquí voy. Paren porque aquí voy. Si marchando voy a mi propio sol».

En ese instante, Miguel Torrecilla, puntual, ataviado con un chándal rojiblanco, accedía por la puerta trasera de la sala de prensa. Como es habitual, saludó uno por uno a todos los presentes: periodistas, fotógrafos, empleados del club... El director deportivo estuvo respaldado por su mujer, situada en una esquina, acompañada por José María Meana Acebal. Distanciado por dos empleados del club, contemplaba la comparecencia Carlos Barcia, director del Área Corporativa. Igualmente, entre los presentes, estaba el 'coach' Arturo Martínez Noval. No hubo, en cambio, representación del consejo, reunido con motivo de un acto de la fundación.

En un momento muy comprometido del proyecto rojiblanco, Torrecilla sorprendió con una puesta en escena de riesgo, aunque no tanto por el discurso, lleno de contenido, argumentando con detalle y respondiendo cada pregunta sin mirar el reloj de su mano izquierda.

Por primera vez en una comparecencia del salmantino, el director deportivo no tomó asiento. De pie, paseó de un lado al otro de la sala de prensa. De izquierda a derecha. De delante a atrás. En ocasiones, incluso, se dirigió a la cámara que emitía 'on line' la comparecencia. «Señores, somos el equipo de Asturias», repitió hasta en tres ocasiones dirigiéndose a la pantalla. Cuando entró a escena el próximo proyecto, el director deportivo reivindicó la importancia del sentimiento de pertenencia. El salmanino se refirió a algunas de las personas más importantes de su día a día en Gijón: «Me acuerdo de Nano, de Belén, de Susi, que está ayudando a mi mujer... Aquí me tienes Ángel».

Otro de los momentos de la rueda de prensa tuvo lugar cuando le preguntaron por una posible oferta de renovación. Torrecilla, sin referise directamente a la propuesta, dijo «sentirse parte del proyecto» . Señaló el escudo y dejó ver entonces la elástica del Sporting que ocultaba bajo el chandal. «Tengo sentimiento de pertenencia. Siento este escudo y esta camiseta».

Instantes después proyectó, Torrecilla proyectó una canción de la película 'El gran showman' «Refleja los valores que mucha gente me está enseñando del sportinguismo», aseguró el director deportivo, que realizó una traducción particular de la letra: «No dejaré que me hagan polvo. El sportinguista se levanta. Es valiente cuando está magullado. ¡Qué historia tenemos! Cuando las cosas no salen bien, hay que levantarse».

Antes de su adiós, cuestionado por la puesta en escena de la cita, Torrecilla recurrió a la fábula del niño, el viejo y el burro.

- La rueda de prensa de Miguel Torrecilla, íntegra, en el vídeo que aparece a continuación: