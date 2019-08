Sporting Sporting | Un ataque de furia en El Molinón El serbio busca para el Sporting su primer gol del curso frente al Albacete, que amenaza con el ucraniano, quien tampoco se ha estrenado | Djurdjevic y Zozulia, dos de los delanteros más aguerridos de Segunda, se cruzan el domingo JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 30 agosto 2019, 03:39

Hay muchos trazos comunes en el fútbol de Uros Djurdjevic (25 años) y Roman Zozulia (29 años), incómodos para el oponente en el cuerpo a cuerpo, generando fricción y situaciones de alto voltaje. «Roman es un chico honrado por su trabajo y comportamiento. Es un buen futbolista profesional que defiende lo suyo, que va fuerte, pero no siento que lo traten con el respeto que merece», lamentó la pasada temporada Luis Miguel Ramis, técnico del 'Alba'. Protestaba por lo que, a su juicio, era un marcaje severo de los árbitros a su futbolista. «El Sporting tiene uno de los mejores delanteros de la categoría. Me gusta mucho. Transmite pelea. Un delantero que se implica tanto en lo defensivo y ofensivo termina contagiando a un equipo», destaca Néstor Susaeta sobre el serbio.

Pasado mañana coincidirán en el césped de El Molinón. Uno como punta de lanza del Sporting, el serbio. Y el otro, del Albacete, Zozulia. Los dos con muchas ganas de descorchar. Porque, más allá de su proverbial estilo combativo, ninguno se ha estrenado todavía en este curso con goles, dejando en el retrovisor del último curso como curiosidad la misma cifra de festejos en la Liga: 11 tantos firmó 'Djuka', 11 el '10' del Albacete. En el Sporting transmiten serenidad, con plena confianza en el instinto de su delantero, que completó un buen partido en Gerona, sin gol, eso sí, pero que estuvo en el tono grisáceo de todo el equipo frente al Rayo.

Sin que los goles les caigan de los bolsillos de momento, se presentan a la cita como futbolistas cotizados. Tienen gol, aunque hasta la fecha no sea su mejor baza, son disciplinados y aplicados en defensa y en el trabajo de presión. En ese sentido, el Sporting rechazó este verano una oferta de cinco millones de euros de un club extranjero por Djurdjevic, mientras que el 'Alba' vivió un mes y medio de los nervios para renovar a un futbolista clave para Ramis y por el que pujaban distintos clubes. Finalmente lo retuvo y amplió por dos temporadas más. El domingo será uno de los quebraderos de cabeza de Borja y Babin, que ya le conoce de sobra y sabe que, como cuando entrena con 'Djuka', tendrá que hacer horas extras.

«El carácter serbio siempre me lleva a pelear. No me gusta perder ni en los entrenamientos. Por eso doy siempre el máximo», insiste Djurdjevic. El año pasado, durante una sesión en Elche dentro de un 'stage' que el equipo hizo en Alicante, la tensión entre Álex Pérez y él por un encontronazo subió peligrosamente de nivel. José Alberto se percató y dio por concluido el entrenamiento. «Luego, pasaron cinco minutos, y se abrazaron en el vestuario. Es su carácter. Nunca se relaja y por el equipo hace lo que sea», comentaron desde el club tras esa anécdota. Con Zozulia, que vive un oasis de tranquilidad tras mucho ruido sobre su ideología, tres cuartos de lo mismo. El preparador físico del Betis, Marcos Álvarez, aseguraba sobre el ucraniano, con el que ya coincidió en el Dnipro, que no se arruga ni se detiene «ante nada» en el área. «Si tiene que meter la cabeza en un avispero, lo hace», ampliaba.

No hizo falta que metiera la cabeza el año pasado. Le bastó con desenfundar y sacar el pie derecho (en fuera de juego sin el control del VAR) para aguar la fiesta al Sporting en los últimos minutos del partido disputado en la primera vuelta en el Carlos Belmonte. Djurdjevic, en otra de esas casualidades, había cantado bingo en el primer acto con un derechazo desde fuera del área. Meses después, en el reencuentro, ninguno pudo repetir en El Molinón.

Al que más se ha enfrentado

Para Roman Zozulia el Sporting es un equipo muy familiar. Tanto como que figura en su memoria histórica como el oponente al que más veces se ha enfrentado en el fútbol español. El de pasado mañana será su sexto cruce de caminos con los rojiblancos, con un balance de una victoria, tres empates y una derrota, y dos goles para redondear. Los números de Djurdjevic, mientras, son más limitados, con apenas un año y medio de estancia en Gijón. Todavía no ha logrado ganar al Albacete, al que marcó aquel estético trallazo a domicilio, concentrando ahora en despegar este domingo.