Lod aumenta la plaga de bajas del equipo antes del viaje a Soria Robin Lod, con Ivi López, observando la sesión de ayer. / A. GARCÍA El finlandés sufre una contusión en una de sus rodillas y no estará en el partido de mañana frente al Numancia J. B. Sábado, 2 marzo 2019, 03:15

A José Alberto los contratiempos le dan poca tregua, ocupado estos días en diseñar un equipo competitivo en Los Pajaritos con un parte médico que en el final de la semana presenta un aspecto más voluminoso de lo deseado. La mala noticia de ayer fue la confirmación de que Robin Lod, con una fuerte contusión en la rodilla derecha, no formará parte de la lista de jugadores que viajará hoy hacia Soria. No será el único en una convocatoria que tiene en Babin a su baja más sensible y llamativa.

Tampoco estarán, además del lesionado de larga duración Isma Cerro, Canella, Ivi López y Blackman. Del madrileño se ha visto muy poco desde que llegase en el mercado de invierno, con un déficit físico evidente, mientras que el inglés no ha vuelto a estar disponible desde el cierre del mercado, clausurado con la llegada de Álex Alegría. Su situación es más complicada, toda vez que se aboca a un final de temporada sin minutos, relegado por el delantero de Plasencia en el orden de prioridades. Al final de la campaña, sin contrato ya con el Derby County, llegará con apenas 379 minutos, salvo que haya un cambio radical en su situación.

Al margen de estos llamó poderosamente la atención la merma de jugadores en el entrenamiento de ayer. No estuvieron Juan Rodríguez, Traver, Aitor García, Geraldes y Djurdjevic, los tres últimos muy importantes en el esquema de José Alberto. Todos ellos, no obstante, hicieron trabajo de descarga, sin que el entrenador los considerase como «dudas».