Babin, duda para Córdoba Babin, acompañado por Isaac Cofie, tras lesionarse en el partido frente al Rayo Majadahonda. / ARNALDO GARCÍA El central rojiblanco no está descartado para la cita en el Arcángel, aunque no se forzará su vuelta si existe algún riesgo J. BARRIO GIJÓN. Martes, 12 marzo 2019, 02:59

Jean-Sylvain Babin, futbolista del Sporting lesionado en la visita del Rayo Majadahonda a Gijón, podría llegar a tiempo para el partido del domingo en el Estadio Arcángel (16 horas). No sería el escenario más factible en este inicio de la semana, pero tampoco está descartado. El futbolista volverá a realizar hoy carrera continua y, en función de las sensaciones que transmita a los servicios médicos, dependerá que pueda estar o no a disposición para la cita. La máxima estos días, en cualquier caso, será la de no forzar su vuelta si existiera algún riesgo para el defensa, diagnosticado con una rotura de fibras localizada en sus isquiotibiales derechos, con su regreso previsto para el derbi.

A la situación de Babin se suma Peybernes. Si con el primero no se contaba en principio para Córdoba, con el francés hay algunas dudas después de que se retirase antes de tiempo el sábado al notar una contractura muscular en el adductor izquierdo. Hoy, en la vuelta al trabajo, volverá a ser valorado, marcando la hoja de ruta para la semana con las sensaciones que manifieste. En principio, hay la intención de esperar por él hasta casi el final de la semana si fuera necesario, aunque el propio jugador confía en estar a disposición. Si no llegase a tiempo, y sin Babin, las alternativas serían Cordero y Juan Rodríguez, por este orden, además de la posibilidad de reciclar de nuevo a Cristian Salvador como central, aunque esto parece menos probable. El último entrenamiento de la semana, en ese sentido, se trasladará a Málaga, donde dormirá la expedición el viernes y se ejercitará el sábado.

Neftali, 300.000 euros

El que no participará en el encuentro del domingo es Neftali Manzambi. El atacante de origen angoleño, que juega a préstamo por el Sporting en el Córdoba, no estará en el duelo del Nuevo Arcángel. En la negociación para su cesión se acordó una cláusula por la que el club califal tendría que desembolsar una cantidad estimada de 300.000 euros por alinearle frente al cuadro rojiblanco, que adquirió la propiedad de sus derechos hasta 2022 antes de dejarle salir. En cualquier caso, Neftali, que participó desde el banquillo en los tres primeros partidos a su llegada a Córdoba, ha ido perdiendo presencia en la competición.