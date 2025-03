Sporting | Babin: «No nos pueden pasar por encima»

ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 15 de noviembre 2019, 02:23 Comenta Compartir

Es uno de los jugadores más felices de la plantilla. Después de ejercitarse al margen del grupo con el readaptador debido a la rotura fibrilar que sufrió en el duelo ante el Zaragoza, Babin aseguró que estará disponible para «uno de los partidos más importantes del año para los sportinguistas».

No ha acelerado los pasos de su recuperación porque todo va como lo había programado los servicios médicos, pero expresó que «si el derbi se hubiera jugado el pasado fin de semana sí hubiese forzado para estar en el partido».

Al rojiblanco se le ve con ganas de regresar a la competición y más ante el Oviedo. Según comentó se encuentra en perfectas condiciones y explicó cómo vivió las últimas semanas al margen del grupo: «La recuperación fue bien, a los tres días de lesionarme ya estaba encima de una bicicleta y a la semana ya pude correr».

El central, hombre de buena memoria, repasó los últimos enfrentamientos ante el eterno rival. Si bien aseguró que, en la pasada temporada en El Molinón, «fuimos mejores en la primera parte», también reconoció que en el último choque en el Tartiere «nos pasaron por encima antes del descanso». Algo que tanto para él como para sus compañeros «no se puede volver a repetir». El zaguero habló ayer antes de iniciar una charla táctica en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Eran las cuatro en punto de la tarde cuando hizo acto de presencia en la sala de prensa de las instalaciones rojiblancas. Fue el penúltimo hombre con peso del vestuario que dio la cara antes de José Alberto y Carlos Carmona, que hablarán hoy y mañana respectivamente. Aún no había empezado a llover cuando salió del vestuario para ofrecer su punto de vista de un partido al que no asistirá la 'Mareona'. «Creo que ellos son los que más pierden porque no jugamos en El Molinón, lo haremos en el Tartiere», opinó sobre la ausencia de sportinguistas en las gradas.

No quiso entrar en debates sobre temas extradeportivos, pero apoyó la decisión de la directiva rojiblanca al asegurar que «respaldo el comunicado porque me parece muy sensato». También aprovechó la oportunidad para animar al sportinguismo a que el sábado, a las 10.30 horas, acuda a El Molinón en el que será el último entrenamiento de la semana antes del derbi: «Invito a toda la gente a que se animen a venir para apoyarnos».

El equipo necesita el respaldo de su afición porque en el Carlos Tartiere estarán solo. Sin directiva ni seguidores. Experimentado en el mundo del fútbol, al de Martinica no parece asustarle jugar con un ambiente hostil, como el que se puede encontrar el domingo en el Carlos Tartiere. Es más, asumió su rol de líder y subrayó que «este tipo de partidos me motivan, suelo jugar mejor cuando hay presión».

En cuanto a la parcela deportiva, el discurso del defensa se asemejó al de Javi Fuego. Quiere «tranquilidad» porque «las prisas en estos encuentros no son nada buenas». En ese aspecto, los más veteranos tendrán que ser los que guíen a los más jóvenes en el terreno de juego. Pero no solo el sosiego será clave en el choque del domingo. El equipo, que ayer se volvió a ejercitar a puerta cerrada, sabe que tiene mucho que mejorar.

Uno de los aspectos a corregir son las acciones a balón parado. «Está claro que estamos fallando en esas jugadas y en estos enfrentamientos cualquier detalle marca la diferencia», opinó. El domingo también será un buen día para mostrar el carácter de una plantilla a la que se le ha cuestionado dicha cualidad. «Tenemos muy claro lo que tenemos que mejorar y el carácter se encuentra entre las mejorías que tenemos que llevar a cabo», dijo antes de asegurar que «estoy convencido de que el domingo se verá a un buen Sporting».