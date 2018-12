«Después del derbi pensaba en no salir de casa y no hablar con nadie», admite Babin

Jean-Sylvain Babin, uno de los hombres fuertes del proyecto, reconoció ayer que el impacto del derbi le dejó unos días de bajón. «Después del derbi lo que pensaba era en no salir de casa y no hablar con nadie. No estaba con fuerza de jugar al fútbol. Tenía que volver porque esta es mi profesión, pero estuve de bajón bastante tiempo», desveló el defensa de Martinica, al tiempo que reconoció sobre la racha que se inició tras ese derrumbe que «no pensaba que íbamos a remontar de esta forma».

En plena escalada se encuentra el equipo mañana al Lugo. «Tenemos un objetivo claro que es coger los tres últimos puntos del año», avanzó, dejando un mensaje bastante ambicioso para lo que resta de temporada: «Si tengo que firmar algo para ascender será el ascenso directo, pero ahora mismo no pienso en eso, ni en el 'play off', solo en ganar al Lugo y lograr esos tres puntos».

También se confesó a nivel personal «muy feliz y contento», añadiendo que «no voy a mentir, pero tenía dudas al llegar a la pretemporada el primer día». No obstante, ahora, prometió, «estoy en la mejor forma de mi vida».

