«Estoy cumpliendo lo que prometí, pero mi renovación no depende solamente de mí»

Jean-Sylvain Babin Jugador del Sporting El central francés hace balance del año 2018 satisfecho por su regreso a Gijón y por la evolución del equipo en las últimas semanas

2018 ha sido un carrusel de sensaciones para Jean-Sylvain Babin (Corbeil-Essonnes, Francia, 1986). El central del Sporting confiesa que arrancó el año con la certeza de que no volvería a vestir rojiblanca. Doce meses después se ha convertido en una de las piezas sobre las que se asienta un equipo que confía en llegar a tiempo al reto con el que se planteó la temporada.

-Quién iba a decir hace poco más de un mes que el Sporting podía arrancar 2019 con unas sensaciones tan diferentes.

-Es verdad, en un mes la cosa ha cambiado. Estamos en una dinámica muy buena y esperamos que siga así lo más posible. El fútbol tiene a veces estas cosas y ahora nos toca a nosotros aprovechar el momento después de unos meses difíciles para todos.

-Hace unos días aseguró que se encuentra en el mejor momento de forma de su carrera deportiva.

-Eso siento. Creo que es la mejor versión que he dado. Mi porcentaje de grasa y peso son muy bajos, eso a la hora de hacer coberturas, girarme, correr, chocar y saltar me siento fuerte y cómodo. Eso se nota.

-¿Cómo explica ese cambio?

-Ha sido un tema de alimentación. He incluido algunos alimentos en mi dieta que me ayudan a estar así. No es tanto por el trabajo en el gimnasio, que no me gusta mucho (sonríe).

-¿Qué se le pasó por la cabeza tras perder el derbi en el Tartiere?

-Fue una derrota muy dolorosa, sobre todo por la imagen que dimos aquel día. Para la gente de la ciudad y los aficionados es el partido más importante del año. Para mí era el primero y salió todo mal a nivel colectivo. Después del partido solo pensaba en no salir de casa, no quería hablar con nadie.

-¿Por qué el equipo no terminó de arrancar antes del cambio de entrenador?

-No sé, lo he pensado mil veces, le he dado mil vueltas y no he encontrado respuesta. Al final, los entrenadores y los equipos viven de los resultados y los nuestros no eran buenos en ese momento. Luego pasó lo que pasó y ahora hay que mirar hacia adelante.

-Siempre ha admitido que Baraja ha sido clave para que usted esté en Gijón esta temporada.

-Así es, mi principio de temporada aquí se recordará por él. Yo le estoy muy agradecido por la confianza que tuvo en mí, ya lo dije después de su salida. Le deseo todo lo mejor.

-¿Cómo lo convenció para seguir?

-Rubén me llamó durante el mes de junio cuando estaba de vacaciones para preguntarme qué pensaba hacer. La verdad que yo en ese momento estaba desconectando del fútbol, pero tenía muchas dudas de seguir aquí por todo lo que pasó en el año anterior. Le dije que si encontraba algo que me gustase quería salir del club. Me respondió que todo lo anterior era pasado, que él eso no lo había vivido y que contaba conmigo, porque buscaban un central de mi perfil y tenía que ser yo. Me dio toda la confianza del mundo y también Miguel (Torrecilla) me apoyó bastante. Al final con la ayuda de los capitanes se arreglaron las cosas. A los dos días ya estaba muy feliz de haber vuelto a Gijón.

-¿Pensó durante la pasada temporada que volvería a jugar en el Sporting?

-Sinceramente, no. Al salir a Tel Aviv pensaba que ya no iba a volver aunque tenía una temporada más de contrato aquí. Hice un gran año en el Maccabi. Ganamos la Copa de la Liga, terminamos segundos y aprendí mucho con Jordi Cruyff. Pensaba que iban a ejercer la opción de compra, pero con el 'fair play' financiero todos los jugadores cedidos como yo o Nick Blackman tuvimos que volver a nuestros equipos de origen al acabar la temporada.

-Aun así, el año pasado se dejó ver un par de veces por El Molinón para saludar a sus compañeros.

-Sí, de hecho la casa que tengo aquí alquilada la mantuve. Mi novia estaba haciendo muchos a Gijón y seguimos muy vinculados a la ciudad. Vine a ver dos partidos en El Molinón. Tenía muy buenos compañeros como Lora, Isma, Carmona o Canella y quería verlos. Vine al partido contra el Granada, dos semanas antes del 'play off', y a otro anteriormente.

-¿Notó afectado al equipo en la pretemporada por el desenlace del curso anterior?

-No, yo lo vi bien, la verdad. No estaba afectado por no subir. La verdad es que venía desde muy lejos. La pena es que el bajón vino en el mes de mayo cuando lo tenía todo para subir directo, pero en Segunda siempre tienes una mala racha y llegó en el peor momento. Desde la distancia, el problema fueron los primeros seis meses de la temporada y luego pagó el sobresfuerzo. El equipo que me encontré en verano tenía ya mucha gente nueva como los jugadores del filial, que son muy buenos. Cristian Salvador, por ejemplo, fue el mejor en pretemporada. A Nacho ya lo conocía y tiene muchísima calidad. Dani es un grandísimo portero que puede llegar lejos. Además, se mantuvo una base como Carmona, Diego, Canella o Álex Pérez... Me encontré un grupo muy sano y muy bueno.

-El equipo ha pegado un cambio importante con la llegada de José Alberto, ¿qué le está pareciendo en sus primeras semanas?

-Me ha sorprendido. Quiere ir a por los partidos desde el primer minuto y dar mucha libertad a los futbolistas. Nos pide que seamos verticales cuando recuperamos el balón y que tengamos buen juego por las bandas. Luego, tener el balón cuando no podemos avanzar. Tiene las ideas muy claras, son muy buenas. Lo tiene todo para ser un grandísimo entrenador y hacer una carrera muy larga en este mundo.

-Desde fuera da la impresión de que el míster le ha pedido que sea uno de los líderes del equipo.

-Miguel Torrecilla y Rubén Baraja ya me lo habían pedido al empezar la temporada. Además, yo era él único que podía hablar con todo el mundo al manejar el inglés, el español y el francés. Sí que es verdad que al final la vida personal se refleja en el campo. Yo en estos momentos soy muy feliz. José Alberto me pide que sea un líder, que apoye a los jóvenes y que dé ejemplo. Me está gustando ese rol y estoy disfrutando como un niño.

-Este año se le está viendo más suelto en la salida de balón desde la defensa.

-No es todo por casualidad. A veces los centrales tenemos que salir conduciendo para que salga un rival y crear espacios en el centro del campo. Ese papel en el campo me gusta, lo aprendí con Jordi Cruyff el año pasado y me encuentro cómodo. Para mí es un placer y un orgullo jugar en el Sporting.

-Su contrato con el Sporting finaliza el próximo verano, ¿le gustaría renovar?

-La verdad que sí. Mi agente y el presidente tuvieron una reunión el día después de la rueda de prensa en la que anunciamos que seguía en Gijón, en verano. Yo ya dije entonces que iba a esperar un paso del club para que me renueven o no. Estoy a su disposición. Desde entonces, que yo sepa, no han dado ese paso. Lo hagan o no, me parece bien. Prometí lo que iba a hacer este año y por mi parte estoy cumpliendo, pero que me quieran renovar o no ya no depende de mí. Estoy dispuesto a escuchar la oferta y negociar, eso está claro. Aquí estoy feliz, mi familia también... Es una ciudad muy bonita, donde se come muy bien (ríe) y donde se respira fútbol. Estamos encantados.

-¿Está a tiempo el equipo de pelear por el ascenso a final de temporada?

-Sabemos en qué club estamos, pero yo sé de dónde vengo y lo que me marca es la humildad. Hay que pensar en volver con las pilas cargadas y luego en el siguiente partido. Estamos a tiempo de todo, de subir pero también de bajar. Intentaremos subir, claro, pero yendo partido a partido como dice el Cholo Simeone. Estamos en una buena dinámica y hay que seguir ganando partidos y disfrutando, como estamos haciendo. A partir de ahí todo vendrá por sí solo.

-La parte alta de la clasificación se ha igualado en las últimas semanas después del gran inicio del Málaga y el Alcorcón.

-Es la Liga más igualada que he visto, y es mi quinta temporada en Segunda. Todos los equipos están a tiempo de todo. Se nota que hay equipos arriba que están fuertes como del Dépor o el Málaga, pero también otros que podemos estar ahí al final, como nosotros. Estamos en diciembre y las ligas acaban en junio.

-¿Qué pide Babin a 2019?

-Salud para mi entorno, para mi familia, para mis amigos, para la gente del Sporting... Solamente eso, que es lo más importante. Del resto vendrá lo que tenga que venir.