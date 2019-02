«Las bajas no son disculpa, aquí no hay titulares ni reservas»

Mientras Peybernes y Cofie realizaban ejercicios con el balón en el campo número 2 de Mareo con un readaptador, José Alberto López lanzaba en la sala de prensa un mensaje de los que refuerzan al grupo. El técnico no podrá contar mañana en el Estadio de Gran Canaria con hasta cuatro teóricos titulares -Canella, Nacho Méndez y Djurdjevic, además del central francés-, pero afirmó que las ausencias no condicionarán su planteamiento ni su discurso. «Tenemos una plantilla buena y que puede suplir a cualquiera. No hay reservas y titulares. Es verdad que hay varias ausencias, pero no va a ser ninguna de ellas disculpa del partido que hagamos», zanjó el técnico.

El vestuario rojiblanco ha metido una marcha más en los últimos días para tratar de dejar atrás la imagen ofrecida el pasado viernes ante Osasuna. En ese sentido, José Alberto aseguró que el equipo ha completado «una semana muy buena, probablemente la mejor desde que estamos aquí». El trabajo, tanto futbolístico como psicológico, ha consistido en «reforzar las cosas que veníamos haciendo bien y corregir las que no estábamos haciendo tan bien».

Pese a la importante brecha que se ha abierto en la clasificación entre los rojiblancos y los puestos de 'play off', José Alberto quiso restar trascendencia al duelo de mañana ante Las Palmas. «Es importante lógicamente, porque cada semana va quedando menos margen de error, pero no va a ser definitivo», afirmó el entrenador rojiblanco, que recordó que «hay equipos que están por debajo de nosotros y van a intentar engancharse al 'play off' pese a estar en un momento peor».

José Alberto espera ver ante el cuadro de Paco Herrera «un Sporting similar al de Albacete o Granada, un equipo que es capaz de llevar el peso del partido y encajar los golpes del rival que te pueda dar». El técnico subrayó además la conveniencia de no poner el foco más allá del próximo partido.

En el Estadio de Gran Canaria se reencontrará José Alberto con Paco Herrera, un entrenador del que el actual técnico del Sporting guarda «un grato recuerdo». «Tenemos amistad y hemos hablado en varias ocasiones después de su salida de aquí. Será un placer coincidir con él en los banquillos», afirmó.

José Alberto destacó que Paco Herrera es un entrenador «con muchísimos recursos y que utiliza diferentes tácticas», entre ellas el actual 4-3-3 por el que viene apostando desde su llegada a Las Palmas. El técnico catalán, muy cuestionado por la racha de resultados que atraviesa el equipo canario, podría vivir su último partido al frente de Las Palmas en caso de caer ante el Sporting.

La presión ambiental de la grada podría jugar un papel determinante, aunque José Alberto le restó importancia: «No pienso en eso sino en intentar ver un gran Sporting, el Sporting que estamos viendo fuera de casa. Verlos un poquito mejor que hace quince días en Extremadura y que nos dé para sumar una victoria».

El entrenador del Sporting evitó hablar de posibles cambios en su planteamiento inicial. En ataque, Álex Alegría se presenta como la principal opción para sustituir al sancionado Djurdjevic, aunque José Alberto abrió el abanico de opciones. «Álex puede ser una posibilidad, otras pueden ser Pablo Pérez o Aitor. Elegiremos la mejor posibilidad», apuntó el técnico

Preguntado por Álex Alegría, José Alberto López afirmó que está «perfectamente integrado en la dinámica del grupo y con muchas ganas de aportar al equipo lo que ha aportado en otras temporadas». En cualquier caso, tanto el punta extremeño como Ivi López tienen un déficit de ritmo por su inactividad en los últimos meses que, según reconoció el entrenador, deberán compensar «ganando minutos de competición» en los próximos compromisos.