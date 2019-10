Un balón al que pillar el truco

Que los balones en el fútbol actual están diseñados para favorecer el espectáculo es una evidencia. Y el que ha echado a rodar Puma, la firma que logró romper la relación de 23 años entre la Liga y Nike, lo garantiza. «Es un balón reactivo en los disparos y de potencia explosiva», ilustraron desde la patronal del fútbol el pasado verano, en una ampliación posterior del esférico producto alambicada y casi científica: «Con una estructura termosellada de 18 paneles, el nuevo balón de la Liga presenta una esfericidad perfecta, lo que garantiza una mejor estabilidad, tacto suave y reducción de la absorción de agua. Los paneles más grandes permiten una mejor conexión con el esférico».

Entre los profesionales no ha sido acogido con indiferencia, con un diseño «similar al de una pelota de golf para asegurar un vuelo recto y mayor consistencia en el disparo». Pero el trayecto no es tan lineal como promete y los que más sufren sus parabólicos efectos son los porteros, que tuercen el morro. «Es muy diferente al de la pasada temporada. Hace muchísimos extraños y se mueve mucho. Es bastante más ligero, coge más efectos, va menos recto... A los porteros nos complica mucho la vida y más con gente como Aketxe, del que todos conocemos su disparo», reconoce Diego Mariño a EL COMERCIO. Su referencia al vasco, un especialista en la estrategia, viene de la última visita del Dépor. En el último suspiro, el gallego escupió como pudo con sus puños un bombazo de falta de Aketxe.

«A los porteros no les gusta tanto este balón porque es más difícil», constata Uros Djurdjevic sobre este polémico nuevo 'compañero' de fatigas. Uno que tiene nombre y apellidos: La Liga 1 HYBRID. «Creo que tiene menos peso y no es como el del año pasado de Nike. En mi caso, me estoy adaptando bien y tenemos mucho tiempo para trabajar con él», prolonga Djurdjevic. En el sector de material deportivo consideran que Puma quería llamar la atención en su incursión en la Liga tras el reinado de Nike. «Querían un balón que dejara huella», explican para describir el producto.

Goles de Arthur y Cazorla

«No es excusa, porque ya estamos todos acostumbrados a jugar con él, pero vuela. Es como un balón de fútbol-playa», aprecia Babin, que también experimenta esa sensación como espectador: «En el partido del Barcelona contra el Villarreal del otro día, por ejemplo, hizo un extraño en los goles de Arthur y Cazorla. Hay que adaptarse al fútbol moderno, pero yo soy más clásico y tradicional».

La Segunda B, que incluye al filial del Sporting, trabaja con otro balón, de la firma Adidas, que opta por una versión más continuista con respecto al curso pasado. Más clásica. Muy diferente al tiro al aire de su 'hermana' germana Puma.