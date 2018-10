Baraja: «No hay que crear un trauma con respecto a jugar en casa o fuera» Rubén Baraja dialoga ayer con su segundo, José Ramón Rodríguez, ante varios jugadores. / ARNALDO GARCÍA «Si queremos estar con los mejores, hay que llevar la misma mentalidad del partido ante Las Palmas al Wanda», avisa el técnico J. BARRIO GIJÓN. Lunes, 8 octubre 2018, 01:35

Regulador, diluyendo la presión hacia sus futbolistas por momentos y transportándola en otros, Rubén Baraja trazó una ruta ambiciosa para el partido de esta noche antes de partir hacia Madrid. «No podemos conformarnos con hacer únicamente un buen partido como el otro día, sino buscar la continuidad», subrayó, haciendo de la búsqueda de la regularidad su gran caballo de batalla. «Tenemos que completar un partido en el que se vea un equipo fiable y que entre al choque con intensidad. El Rayo viene de tres derrotas y va a salir con todo para sumar una victoria», alertó.

En ese paso adelante, firme y sin retroceso, no quiso oír nada relacionado con el síndrome del viajero que persigue al Sporting, incapaz hasta el momento de vencer y convencer lejos de El Molinón. «Lo importante es ir sumando, tanto fuera como en casa. Fuera no hemos ganado todavía y eso tiene que ser una gran motivación, no un lastre», destacó el preparador, redundante en esa visión de los hechos: «No hay que crear un trauma con jugar en casa o fuera y sí insistir en lo que estamos haciendo bien».

Tomó como hecho inspirador la victoria frente a Las Palmas, con una imagen solvente -«siempre es importante ganar y también el cómo», indicó-, aunque no quiso regodearse demasiado en ella. «Tenemos que llegar al Wanda con buena mentalidad, actitud, intensidad y humildad porque el Rayo Majadahonda es un buen equipo», observó, tomando distancia con cualquier atisbo de confianza por la modesta naturaleza de su contendiente, debutante en la categoría: «Siempre tratan de ser protagonistas a través del juego y tener la posesión. Tenemos que estar muy juntos en las situaciones de presión cuando no tengamos el balón y después asociarnos bien, llegar a portería rival y generar situaciones de peligro». Y pelotear con equilibrio: «Debemos mantener la solidez defensiva y, lógicamente, estar acertados arriba».

Competencia en defensa

Atrás dejó un buen regate para la repetición cuando se le preguntó por la competencia Peybernes-Álex Pérez, que se discuten hoy la compañía de Babin. «Es importante que haya competencia y posibilidades, y que eso vaya acompañado de un buen rendimiento», dijo en tono aséptico. Concretó más con Djurdjevic, sobre el que redobló su confianza. «Tiene el poso de experiencia suficiente como para saber que esto se acabará», señaló. «Hay que darle confianza, tranquilidad y seguramente se liberará. Estoy contento con su actitud», concluyó.