Bernardo, el 'káiser' del Sporting de los 'guajes'

Javier Barrio Gijón Domingo, 8 de junio 2025, 19:08 Comenta Compartir

Diez años se cumplieron este sábado del 7 de junio de 2015. El día en el que el Sporting de los 'guajes' puso patas arriba el fútbol español, golpeando con su éxito las puertas de Primera División con un ascenso tan meritorio como inesperado en la parrilla de salida. «Es uno de los puntos más dulces y especiales de mi carrera. Lo recuerdo con el máximo cariño», asegura Bernardo Espinosa, hoy futbolista del Marbella y entonces uno de los jugadores más definitivos e importantes en el equipo de Abelardo.

«Fue una temporada marcada con colores en mi trayectoria, pero no solo ese año, sino todo mi paso por el Sporting, que fue un capítulo dorado en mi carrera. Mi gratitud al club, a la ciudad y al fútbol es máxima. Cada vez que hablo de fútbol, ese recuerdo se viene a mi mente», reflexiona desde su domicilio, su retiro, en Andalucía. Solo «dos derrotas» en 42 partidos, ensalza como todos sus compañeros. «Es algo increíble y, sobre todo, cuando vas viendo lo compleja y competitiva que es la Segunda. Ese récord fue clave para que pudiéramos optar al ascenso», defiende, observando sobre aquel equipo que «era una familia, un grupo muy solidario y fuimos logrando esa fortaleza casi de forma inconsciente».

Bernardo encarnó uno de los mejores exponentes de esa regularidad. El 'káiser' del Sporting de los 'guajes' jugó 41 de los 42 partidos. Siendo un central contundente, expeditivo, guerrero. Solo se perdió una jornada por sanción. «Fue un año tremendo. Son números difíciles de tener porque te tienen que acompañar muchas cosas: el físico, el entorno, la preparación. Tuve mucha suerte de poder vestirme de corto en casi todos los partidos», subraya el defensa.

Solvente en el patio trasero, su poderío en las acciones de estrategia también ayudó al Sporting a desatascar muchos partidos. En Mallorca, en la primera vuelta de la temporada, cuando el club gijonés asomaba ya por la parte alta, pero aún quedaba mucho terreno que cubrir, Bernardo firmó el gol de la victoria. «Fue un duelo bonito y especial. Me acuerdo de que en la jornada anterior había tenido un choque con Rachid. Se me abrió la ceja y me tuvieron que poner varios puntos», destaca el colombiano, que terminó el curso con tres goles. «Llegué al partido entre algodones y me fui de la mejor manera. Ganamos el encuentro con un gol muy bonito y es un capítulo más de un libro con final muy feliz, pero cada partido lo recuerdo con un cariño especial», asegura.

Pareja con Luis Hernández

El viaje a Sevilla para jugar contra el Betis, como les sucede a todos sus excompañeros, forma parte de un capítulo aparte en aquella temporada. «Fue una semana entera jugando ese partido en el Benito Villamarín, durmiendo y jugándolo, entrenando y jugándolo...», rememora Bernardo, que formó una pareja inolvidable con Luis Hernández que puso cara a esa seguridad defensiva de la que hacía gala el Sporting de los 'guajes', con la mezcla justa de descaro e irreverencia, pero, también, de mala uva y seguridad. Una roca granítica.

«Vivimos esa jornada de manera muy intensa: en el viaje, la charla en el hotel, la concentración... Parecía imposible, pero teníamos ese gusanito en el estómago de que existía esa mínima posibilidad de ascender directos y que se podía dar», continúa el futbolista, que estuvo cuatro temporadas en el Sporting.

Con respecto a Abelardo, el exfutbolista del Sporting inicia un párrafo nuevo, reconociendo su especial sintonía con el técnico, al que considera clave en su rendimiento. «'El Pitu' es para mí un protagonista brutal en mi carrera, tuvimos sintonía desde el primer día. Ya lo admiraba por lo que fue como futbolista, pero, como entrenador, sacó una versión de mí por la que siempre le estaré muy agradecido», declarada convencido.

El fútbol, completa diez años después de la celebración del último ascenso del Sporting, «me dio la oportunidad de compartir con Abelardo todo aquello y, por supuesto es una persona muy especial para mí y para mi familia». En definitiva, prolonga un agradecido Bernardo, «'El Pitu' fue y es algo más que un entrenador para mí».

Temas

Sporting de Gijón

Comenta Reporta un error