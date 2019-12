Bertín: «Mi sueño es jugar en El Molinón» Bertín, en el centro de la imagen, con Neftali y Álvaro Vázquez detrás. / ARNALDO GARCÍA Debutante en Anduva, el avilesino señala que «vivo el momento y los entrenadores decidirán con quién voy el fin de semana» J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 4 diciembre 2019, 04:49

Caminaba el partido de Anduva por el minuto 60 cuando se produjo la escena. José Alberto se giró hacia su derecha e hizo un gesto, apuntando a Bertín. En ese momento, el canterano calentaba músculo donde la esquina del córner. Y en un guiño, de blanco inmaculado que se oscurecería en la primera disputa, hizo cumbre en su incipiente carrera. «No se me pasó nada por la cabeza. Estaba centrado en ayudar al equipo y fue un partido más. No estaba nervioso, sino contento. Salí a darlo todo», recordaba ayer sin la excitación reciente del entreno, escenificado sobre una superficie compleja: «El césped de Anduva no estaba bien, pero salí a darlo todo y a conseguir los tres puntos, que era el objetivo».

Con un par de días de digestión, Bertín, de 21 años, relativizaba ayer su gran momento, aunque no ocultaba que «estoy muy feliz porque para mí ya es un premio entrenar con el primer equipo, pero me tomo la semana como una más». Y eso, avisó, implicaba no revolver demasiado su pensamiento con lo que sucederá o no este fin de semana, con la visita de la Ponferradina a Gijón en la cartelera de El Molinón. «Vivo el momento y los entrenadores decidirán con quién voy y con quién no el fin de semana», resumió, al mismo tiempo que reiteró que «es un sueño estar en el primer equipo y afianzarme arriba».

Su posible debut como local volvió a planear un par de preguntas después, insistente, sincerándose un poco más en esta ocasión el canterano, quien reconoció que «estaría encantado de debutar en El Molinón, porque mi sueño es jugar en el Sporting, por lo que llevo trabajando tantos años, pero si me toca ir a Luanco para jugar con el filial tampoco pasaría nada». No quiso, en cualquier caso, obsesionarse con esa imagen vestido de corto ante el sportinguismo: «Cuando llegue, si llega, llegará».

Viejo conocido de José Alberto, quien le dirigió en las categorías inferiores y le hizo debutar el sábado en Anduva, Bertín remarcó que «siempre me tiene presente y cuenta conmigo», añadiendo sobre el estado de ánimo del entrenador rojiblanco que «lo veo tranquilo, sabe que trabajamos con todo y que el premio llegará». Lo que sí quiso defender, contra la estadística, es la pegada del equipo, que ha vivido un mes de noviembre especialmente obtuso: «No creo que le falte gol al equipo. El juego no se corresponde con los puntos, pero lo que te quita el fútbol, al final, te lo acaba dando, y llegará». Por si acaso, en uno de sus primeros balones en Miranda y aunque la jugada estaba anulada por una falta previa de Manu García, estrelló el balón en el larguero con una plástica tijereta que quedó para la anécdota de su estreno.

Ocho goles con el filial

Curiosamente, el avilesino se ha destapado esta temporada con el filial como un voraz delantero, pese a que su hábitat natural casi siempre estuvo en la banda izquierda. Incluso llegó a ser el proyecto más firme de Mareo para el extremo, de lo que anda escaso este Sporting desde hace tiempo. Aunque el cambio de traje le ha sentado bien. Ocho goles suma ya esta temporada con el segundo equipo. «Venía jugando siempre de extremo izquierdo, pero me probaron arriba este año y también estoy cómodo. Estamos trabajando para ganar más fuerza y contundencia», explicaba Bertín, quien agregaba que «me siento muy cómodo en las dos posiciones y no tengo ninguna preferencia».

En Anduva, de hecho, terminó cargando más por la banda en la última fase del encuentro, del que se llevó de recuerdo una camiseta blanca del Sporting con algo de intrahistoria. «No me pude quedar con la que jugamos el partido, pero me dieron otra para mí y la tengo guardada en casa», comentó con una sonrisa. La salida de Álvaro Vázquez dio rienda suelta a esa versatilidad suya, que intentó explotar José Alberto en busca del gol de la victoria para el Sporting, que no pudo deshacer el empate del inicio ante el Mirandés.

En una mirada al final de la semana, Bertín también se refirió de forma más concreta al partido del sábado frente a la Ponferradina en El Molinón, que el equipo continuó madurando ayer a puerta cerrada en el número 5 de Mareo. «Nos lo tomamos como un partido más, pero tenemos el objetivo de conseguir los tres puntos y vamos a ir a por él a tope», aseguró en primer persona, con la sonoridad de un veterano, sobre el choque frente a los bercianos. A la espera de despejar esa incógnita final, de saber si repetirá convocatoria o no, el extremo se mantuvo ayer con una sonrisa en la rutina del primer equipo.