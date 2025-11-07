Borja Jiménez: «No estuvimos a la altura del partido» Borja Jiménez se responsabiliza de la derrota ante el Mirandés: «Me culpabilizo porque no estuvimos cómodos y es porque algo hicimos mal»

Levantó la mano y asumió la caída de su equipo ante el Mirandés. «Me culpabilizo el primero porque cuando el equipo no está cómodo es por algo hicimos mal», indicó el preparador en Mendizorroza.

La derrota es dura. «Cerramos los cinco primeros partidos en el banquillo de una manera agridulce», expuso Jiménez.

Ayer, nada más termina el encuentro, no tenía suficiente información para saber qué errores había cometido su equipo. «Todos los que estamos dentro del club no estuvimos a la altura, pero lo afronto de la misma manera que las victorias porque esto es muy largo y sabemos que tenemos que estar siempre al cien por cien para poder ganar», apuntó. Unas palabras muy similares a las que en su día también expresó Asier Garitano.

«El primer gol es evitable, el segundo también... Generalmente todos son evitables. No estuvimos a la altura de lo que requería el partido», recalcó Jiménez reflexionando sobre lo que había sucedido sobre el terreno de juego. En el descanso realizó un cambio y varió el sistema de juego. «Creíamos que con cuatro centrocampistas por delante de nuestra línea de cinco podíamos cerrar los espacios donde estaban apareciendo, pero el equipo estuvo más incómodo», admitió.

Y añadió a su explicación: «Lo intentamos, pero en ningún momento vimos al Sporting de otras semanas. Los propios futbolistas tuvieron esa sensación de no estar cómodos».

Sin delantero, Jiménez explicó la apuesta por el falso 'nueve', actuando Gelabert como hombre más adelantado. «Fue para tener un centrocampista más con tres mediocentros además de él. Luego queríamos atacar los espacios por las bandas, pero no salió casi nada de lo que habíamos planteado».

Antes de abandonar el estadio, Jiménez volvió a sincerarse delante del micrófono para reconocer que «el Mirandés estuvo mejor que nosotros en el campo, mejor plantados. Quiero saber el porqué no hemos sido capaces de no estar bien».

También dijo haber analizado su equipo y tener claro lo que tiene entre manos: «El análisis de debilidades y fortalezas lo tenemos hecho. Tenemos que mejorar nuestros puntos débiles. Las cinco semanas terminan con un sabor agridulce». Por último, insistió en los errores del equipo, sobre todo atrás. «No estuvimos bien a nivel defensivo en líneas generales, pero no solo lo digo por los goles», concluyó.

