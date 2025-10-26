Borja Jiménez, entrenador del Sporting: «El peaje es grande, pero ahora nos toca disfrutar» Borja Jiménez recuerda que «ya jugué una vez con un hombre menos 50 minutos y defendimos igual que lo hicimos para ganar el partido»

Andrés Maese Gijón Domingo, 26 de octubre 2025, 22:44

Pasó de todo en El Molinón. Sobre todo en la primera parte. Antes de que llegara el descanso, el técnico del Sporting, Borja Jiménez, perdió a Gaspar y Otero por lesión, además de a Dubasin, que fue expulsado por roja directa. «Es la primera vez que me quedo sin mis hombres de ataque en la primera parte», aseguró. Pero recordó una situación similar en cuanto a jugar en inferioridad numérica. «Las otra vez que jugué 50 minutos con un hombre menos hicimos lo mismo y también nos llevó a ganar. Así se lo hice saber a los jugadores en el vestuario», afirmó el abulense.

Sorprendió que para sustituir a Gaspar Campos diera entrada en el campo a Nacho Martín y que sustituyera a Otero por Pablo García. «El primer cambio es porque quisimos tener el centrocampista que estaba siento Gelabert para crear al lado de Justin Smith. Pensamos que Nacho podía hacer lo mismo y César aparecer dentro desde el lado izquierdo», hizo hincapié en su explicación sobre el primer movimiento. Y continuó. «Metimos a Pablo García por Otero para liberar a Gelabert de la banda porque estaba incómodo», continuó sobre la reconstrucción que hizo antes del descanso. Lo que no esperaba es que Dubasin viera la tarjeta roja.

«Nos tiene que ayudar de cara al futuro la gestión que hicimos de los instantes finales de la primera parte. Nos equivocamos y nos pudo costar caro», advirtió Jiménez. Fue el único 'pero' que le puso al equipo en la victoria ante el Zaragoza. El preparador levantó la mano y también asumió sus errores. «Se lo comenté al árbitro, me equivoqué yo el primero, después Dubasin y creo que él también porque el partido se convirtió en un pequeño caos», admitió.

Sin querer pensar en la semana que le viene encima porque prefería disfrutar de la victoria, Jiménez señaló que «el partido nos deja heridos, pero hay más futbolistas». Por delante tiene el Sporting el partido de Copa del Rey ante el Caudal y el domingo recibirá a Las Palmas en El Molinón.

No se quiso olvidar, en cuanto a los heridos y cerró el tema puntualizando que «el peaje es grande porque Guille Rosas también acabó con dolencias musculares y Corredera vio la quinta amarilla, pero toca disfrutar». Si bien no quiso entrar en polémicas con las decisiones arbitrales, dijo, sobre la roja de Dubasin, que «me comentan que el golpe de Dubasin puede ser involuntario, pero le da. Ahí se descontroló todo muchísimo».

El sufrimiento de ayer es indiscutible para todas las partes. Para el entrenador, para los futbolistas y para los aficionados. El Molinón vibró como nunca y confía en el trabajo de Jiménez. Él, pese a que ya repitió en más de una ocasión que quiere tener los pies en el suelo, no puede ocultar su gran inicio al frente del banquillo rojiblanco. «Es inmejorable el inicio aquí en Gijón y además me voy satisfecho con esta victoria porque nos tocó tirar de épica», resumió. El miércoles toca Copa del Rey ante el Caudal: «No viene en el mejor momento».