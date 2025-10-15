Guille Rosas comienza la preparación del Sporting entre algodones

Javier Barrio Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:45 | Actualizado 12:00h. Comenta Compartir

Tras la jornada de descanso de ayer, el Sporting de Gijón regresó este miércoles a los entrenamientos. Lo hizo con una sesión a puerta abierta en la que el canterano Iker Martínez se convirtió en la gran novedad de la mañana en el campo número 1 de Mareo ante las dudas que hay en el lateral derecho.

Frente a la previsible baja de Kevin Vázquez, por el que el club ha presentado alegaciones previas ante el Comité de Competición, Borja Jiménez echó mano del lateral de El Entrego, que podría regresar a una convocatoria del primer equipo, aunque está por ver.

Todo dependerá del criterio del entrenador abulense, que hoy ha trabajado con 21 futbolistas de campo, y de saber si prospera al recurso presentado ante Competición, aunque parece poco probable. Al mismo tiempo, Curbelo, una posible alternativa para el lateral, no se ha ejercitado hoy con sus compañeros, viendo el entrenamiento desde la banda.

Guille Rosas, además, solo pudo completar el primer tramo de la sesión con el resto del grupo, todavía renqueante por sus molestias en la rodilla derecha. De hecho, en un momento de la sesión, uno de los auxiliares le vendaron la zona afectada para un ejercicio, aunque luego le fue retirada. Más tarde, el lateral gijonés se retiró del entrenamiento.

En principio, la previsión es que llegue a tiempo para el partido, con tres sesiones de trabajo por delante todavía.

Temas

Sporting de Gijón