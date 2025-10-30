Borja Jiménez: «Pensé que íbamos a la prórroga» «Uno siempre tiene en la cabeza la imagen de esos partidos del Alcorcón, Alcoyano, Novelda... El final ha sido algo triste», admite Adri González

Javier Barrio Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

«No pensaba que íbamos a marcar; sino que empatábamos y nos íbamos a la prórroga». Borja Jiménez, entrenador del Sporting, se sinceró sobre sus sensaciones y respiró aliviado tras pasar una eliminatoria en el Hermanos Antuña que vio «igualada». «En la primera parte tuvimos ocasiones para adelantarnos con Caicedo. Pero la segunda ha sido un poco más plana y nos ha costado más. Alguna acción de Nico (Riestra), pero hemos podido meter gol en la última jugada y contentos por pasar, y por el rendimiento de los jugadores, que han estado a un buen nivel», señaló el técnico abulense.

Lo que le torció el morro, pese al pase de ronda, fue la lesión muscular de Loum, que apunta a estar varias semanas de baja. «Es la peor noticia», reconoció. Porque, concretó, «se ha hecho daño en la zona del Aquiles y está bastante afectado. Habrá que esperar a las pruebas».

Por lo demás, el técnico recordó que «no era un partido fácil y empezamos con chicos que han hecho pocos entrenos». «No es fácil poner once futbolistas distintos de golpe. Valoro el comportamiento de todos a nivel individual porque a nivel colectivo no ha sido el mejor partido», observó. En todo caso, dijo, «ya les comenté que esto no era un examen, sino una oportunidad».

Preguntado por el partido del canterano Nico Riestra, Jiménez recordó que «tiene situaciones de uno contra uno buenas y sus primeras acciones suelen ser hacia adelante». Se confesó «contento» con el extremo, de 18 años, pero quiso poner también en valor el partido de Manu Rodríguez, la presencia de Iker en la convocatoria y el partido de Carlos Hernández.

Sobre Caicedo, que tuvo ocasiones para marcar, indicó que «cuando vienes de inactividad a veces es difícil y no voy a valorar nunca el acierto, pero ha aportado cosas al grupo». En cualquier caso, dijo, «a los delanteros siempre les voy a exigir el gol, pero quiero analizar qué nos ha dado».

Prometió que la titularidad de Dubasin y, si hubiera estado bien por el proceso vírico que atraviesa, la de Corredera, estaban ya decididas. Luego apuntó sobre el pase de ronda que es «importante porque nos va a permitir seguir viendo futbolistas del primer equipo y de la cantera». Alguno irá convocado este domingo, dijo. Y deseó que el próximo viaje no sea muy largo. En lo que no quiso entrar fue en si la lesión de Loum estuvo motivada por el césped sintético: «No me voy a meter en ese berenjenal porque no soy médico y esta competición es para todos los clubes».

Adri González, técnico del Caudal, se mostró por su parte orgulloso del trabajo de sus jugadores, pero, al mismo tiempo, triste por caer tan cerca de la prórroga. «Uno en la cabeza siempre tiene la imagen de estos partidos: el Alcorcón, Alcoyano, Novelda. Se imagina que el último gol lo metes tú. El premio era disfrutar y competir y cabía la posibilidad de que sucediera algo», apuntó.

Más tarde reconoció que, con los cambios del Sporting, «ya no nos llegaba la sangre de la cabeza a los pies y es injusto el final por Javi (Moral)». «Un final un poco triste. Orgullosos, sí, y cruel, también, pero tampoco pensábamos que íbamos a llegar tan lejos», sentenció.