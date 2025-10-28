El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Jiménez, ayer, con sus padres, Lourdes y Carlos, tras el entrenamiento matinal en el campo número 1 de Mareo. J. B.

Borja Jiménez, un revulsivo entre revulsivos para el Sporting de Gijón

Borja Jiménez abandera la mejor reacción de la historia reciente del club de un entrenador fichado con el curso ya iniciado y devuelve al Sporting a la pelea por el ascenso a Primera División

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 07:04

Comenta

La mano de Borja Jiménez ha inspirado un giro de timón en el Sporting de Gijón como pocas veces se ha visto. Su ... pleno de victorias en sus tres primeros partidos confirman la mejor reacción en la historia contemporánea del club dentro de la categoría de los entrenadores que han tenido que asumir las riendas del proyecto sobre la marcha. Un revulsivo entre revulsivos. Lanzado por este ritmo, octubre se despedirá en los próximos días como un mes catártico y sanador para el Sporting, que ha regresado al 'play off' un mes y medio después de su caída tras la derrota frente al Burgos en El Molinón. De paso, está a un punto del ascenso directo.

