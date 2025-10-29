Borja Jiménez tira de Mareo para la Copa El técnico cita para el partido de esta noche en Mieres a diez futbolistas con ficha no profesional y da descanso, con la única excepción de Dubasin, a los jugadores que fueron titulares contra el Zaragoza

Borja Jiménez facilitó este mediodía la lista de futbolistas convocados para la primera eliminatoria de Copa del Rey que esta noche enfrentará al Real Sporting de Gijón con el Caudal (Hermanos Antuña, 20 horas, TPA). El técnico ha dejado fuera de la lista a casi todos los jugadores que fueron titulares en el partido de liga contra el Zaragoza.

Así, no están en la convocatoria Yáñez, Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego, Corredera, Justin Smith y Gelabert. Tampoco, por supuesto, los lesionados Gaspar y Otero. La única excepción es Jonathan Dubasin, baja para el encuentro del domingo frente a Las Palmas por sanción y que sí está disponible y en la lista para la Copa. Lo previsible, no obstante, es que 'El Pingüino' no forme parte del once titular de esta noche. Tampoco están en la citación Christian Joel, baja médica, y Jesús Bernal, cuya vuelta se hará esperar hasta diciembre.

Iker Martínez, novedad tras el entrenamiento de ayer

En ausencia de estos, Jiménez ha confeccionado una lista muy renovada, con diez jugadores que no tienen ficha profesional. Casi todos tienen participación en el filial, incluido el jovencísimo Álex Diego, de 17 años. Mientras, el juvenil Nico Riestra, de 18, compite habitualmente en el División de Honor.

De los que se ejercitaron ayer no está finalmente Álex Oyón, que entraba en los planes del técnico abulense para el partido de esta noche, incluso para el once titular, pero que no podrá participar por un problema con su inscripción que no se podrá resolver hasta el mercado de invierno. La novedad, por contra, es Iker Martínez.

La lista para la Copa la integran Iker Venteo, Mario Ordóñez -los dos porteros-, Pablo García, Nacho Martín, Caicedo, Queipo, Oscar Cortés, Dubasin, Amadou, Kevin Vázquez, Loum, Kembo, Curbelo, Iker Martínez, Mbemba, Marcos Fernández, Carlos Hernández, Álex Diego, Manu Rodríguez, Ferreres y Nico Riestra.