Borja Jiménez: «Trabajaremos para cambiar los pitos por aplausos»

Lo primero que dijo el entrenador del Sporting, Borja Jiménez, ante los medios ya fue revelador. «Es una rueda de prensa complicada porque no puedo ... verbalizar cosas que pienso porque la gente va a pensar que veo cosas que no sucedieron». Lo comentó porque, explicó, «fue un partido que merecimos ganar, pero nos volvimos a equivocar y regalamos el gol al rival». Además, se lamentó de que «nos está pasando de todo con la lesión de Gaspar, pero esto sigue, salvamos un punto en la última acción».

De lo acontecido sobre el terreno de juego, se le preguntó por las lágrimas de Queipo cuando fue sustituido y por las quejas hacia Caicedo. «La gente tiene que entender que son mis futbolistas, que paso el día a día con ellos. Respeto mucho la opinión, pero me duele que los piten», apuntó el técnico, que quiso explicar y dejar bien claro que «es más un instinto por cómo se puede sentir un jugador». «La afición puede decir lo que quiera, pero son los nuestros. Y respeto y entiendo su cabreo, pero necesitamos que nos ayuden todos», insistió.

Borja Jiménez personalizó su discurso en la figura de Dani Queipo: «Le tocó a él, empezó con dudas y acabó con una ovación. Y es algo que deseo que suceda también con Caicedo. Ojalá algún día pueda hacer un buen partido y salir ovacionado». Y continuó su discurso sobre el sentir de sus futbolistas y apeló a los aspectos mentales. «Tenemos que darles cariño porque ellos lo pasan mal. Hablamos mucho de los aspectos mentales y hay líneas que no nos damos cuenta, pero que se sobrepasan. Y después llegan los problemas», subrayó.

Centró sus palabras en ello. «Son los nuestros, no va a venir nadie a defender ni a hacer goles. Tenemos que intentar darles el cariño posible porque si alguien puede hacer las cosas bien son ellos», expuso. Antes de pasar página, también destacó que este viernes recibió silbidos por parte de la grada. «A mí también me pitaron y es normal porque el equipo no gana, pero solo podemos trabajar para convertir los pitos en aplausos», zanjó.

No pudo parar de hablar de Caicedo porque el delantero mostró su enfado por no lanzar el penalti. «Entiendo que Caicedo se enfade por no lanzar un penalti porque es el delantero. Se fue del campo porque ahí terminaba el partido. No he visto si saludó o no cuando acabó el choque, pero, si se equivocó, pedirá disculpas porque es una gran persona», explicó el entrenador rojiblanco.

El Sporting sumó este viernes la quinta jornada consecutiva sin conocer la victoria. A Borja Jiménez le preocupa, como es normal, e indicó cuando se le preguntó por la clasificación que «miro más para lo que hacemos nosotros que lo que puedan hacer los demás». «Es una Liga muy larga y esto es muy cambiante. Llevamos cinco partidos sin ganar, pero tenemos que insistir en lo que hacemos para mejorar», hizo hincapié.