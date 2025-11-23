Borja Jiménez, tras la derrota del Sporting: «Hay que hacer 50 puntos lo antes posible»
El técnico del Sporting asume que «tenemos que hacer autocrítica y aceptar las críticas, pero esto no es un desastre»
Gijón
Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:31
Se le terminan las excusas al Sporting. La cuarta semana sin ganar se completó con una nueva derrota dolorosa en la Liga. Esta vez en Huesca en un partido en el que Dubasin no pudo hacer acto de presencia. Vio el choque desde la grada. «Venía arrastrando molestias durante la semana. El sábado se hizo daño en el aductor y quiso viajar para que lo valoráramos, pero no tuvo buenas sensaciones, de ahí que no nos pudiera ayudar», explicó Borja Jiménez sobre su ausencia
Fue la nota más llamativa de un once inicial en el que Justin Smith jugó en la banda derecha y por momentos actuó por detrás de Amadou. «Quisimos buscar soluciones al balón por alto y con la baja de Dubasin movimos su posición para poder tener una referencia como él, aunque nos faltó un jugador por fuera». Indicó. «Pensamos que podía aportarnos una llegada desde segunda línea, pero estuvo gris como el equipo», continuó.
La derrota de ayer fue dura. Muy dura. «Estuvimos incómodos como pasó ante el Mirandés. Fuera de casa cuesta llevar el peso de los partidos, aunque creo que en la segunda parte atacamos algo mejor con Gelabert, pero tuvimos muy poco acierto», reconoció el entrenador del Sporting. Dicha comparación deja en evidencia el mal momento rojiblanco. Las caídas del equipo se debieron a errores en las dos áreas.
«¿Lo que nos toca ahora? Intentaremos descansar, pero afrontamos el partido de Andorra sabiendo que tenemos que ir al 200% para ganar a cualquier rival», recalcó. No es la primera vez que Jiménez se refiere a la intensidad del juego de sus jugadores. «Nosotros tenemos que ir al 200% en cada acción, duelo y disputa. A partir de ahí será sencillo, es lo que les dije a mis futbolistas», desveló.
Este domingo fue exigente en sus palabras. «Hay que hacer autocrítica y aceptar la crítica, pero ni cuando ganamos tres partidos optábamos a nada más ni esto es un desastre. Hay que hacer 50 puntos y a partir de ahí podremos mirar hacia arriba», puntualizó.
No quiso hablar de crisis. «No soy mucho de eso porque entiendo que es una categoría muy igualada y podemos enganchar dos o tres partidos ganando, aunque sumamos dos derrotas dolorosas. Tengo muy identificado lo que es el equipo y lo que necesitamos para ganar. No nos podemos salir de ahí», hizo hincapié.
Con el año llegando a su fin, se acerca el mercado invernal. Un momento que parece clave para conocer el futuro que le espera al Sporting. No quiso entrar en detalles sobre las posibles incorporaciones porque considera que «no es el momento», pero sí explicó que «creo que a nivel numérico es algo que vamos a hacer». «Todo el mundo es consciente y el club nos lo ha transmitido. Necesitamos gente que nos pueda aportar a nivel numérico. Recuperamos a Jesús Bernal que conoce la categoría y nos puede dar cosas, pero necesitamos más», concluyó el preparador del Sporting.