Borja Jiménez, tras la victoria del Sporting en Anoeta: «Volvemos más sanos de lo que nos fuimos» «Sumamos 24 puntos, que es el Ecuador de nuestro primer objetivo», afirma el entrenador rojiblanco

Andrés Maese Gijón Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:01

Satisfecho es la palabra que mejor define el sentir de Borja Jiménez tras el partido de su equipo en Anoeta ante la Real Sociedad B. «Sumamos 24 puntos, que es el Ecuador de nuestro primer objetivo», indicó el técnico nada firmar una nueva victoria lejos de El Molinón. Volvió, en cualquier caso, a ser cauto. Es habitual en él tanto cuando gana como cuando pierde. «Volvemos más sanos de lo que salimos de Gijón, son todo noticias positivas», resumió sobre los cuatro días que pasó el equipo en tierras vascas.

Lo cierto es que al Sporting le ha cambiado la cara. Regresa a casa con pleno de victorias. Después de pasar de ronda en la Copa del Rey con los segundos espadas, los más habituales dieron la cara ante el filial txuri-urdin. «Sabemos lo difícil que es esta categoría para nosotros. Vinimos con una demora de puntos, pero no tuvimos dudas. Es una victoria muy importante en una semana en la que conseguimos ser muy sólidos», destacó sobre el papel de sus futbolistas.

«Estamos contentos por la victoria, por el esfuerzo de los chicos y por la buena semana que completamos», recalcó el preparador con el objetivo de reforzar el sentir de su plantilla, que merecía una victoria así.

De los puntos a reforzar, no ocultó que necesita crear un bloque sólido. Lo hizo después de rescatar que «hacemos mucho hincapié en que el equipo tiene ocasiones claras en ataque». «Nuestras cuatro o cinco ocasiones claras por partido tenemos, pero hay que ganar solidez defensiva en esta categoría porque los partidos son muy duros», insistió.

Este sábado, en el descanso, cambió la pareja de centrales. Curbelo es un fijo para él y Perrin, que fue titular, no salió al campo tras el pitido final de la primera parte. «El cambio fue una decisión técnica», indicó. «Perrin tenía tarjeta amarilla y no quisimos arriesgarnos a quedarnos con un hombre menos», explicó.

El otro nombre del día volvió a ser Queipo. Repitió en la titularidad y Borja destacó de él que «hablé con él antes de su primera titularidad y han pasado cosas que le dije que le podían pasar». «Cumple 100 partidos con el primer equipo», puntualizó. Además, explicó sobre él que «tiene un sentimiento mayor que todos los que llegamos nuevos. «Dani, Gaspar, Diego, Guille, Christian… Para ellos representar el Sporting, donde llevan 10 años, es muy especial. Si alguien se lo merece es Dani», dijo.

También habló de la última acción del partido. Fraga, meta rival, subió a rematar una falta lejana. El balón terminó perdido en la frontal del área y el guardameta conectó un disparo que se fue fuera. «Le pregunté a Rubén Yáñez. Me dijo que lo vio claro desde el principio, pero, cuando llegaba el balón, lo vio más cerca. No me dejó muy tranquilo. Hubiese sido injusto para los chicos poder haber encajado en la última acción», expuso.

Por último, se refirió a los más de 1.500 sportinguistas que acudieron a la cita liguera en Anoeta. «La Mareona siempre responde y lo volvieron a demostrar. Se lo comenté a los futbolistas, que nos debíamos aún más a nuestra gente. Por lo menos vuelven felices por la victoria», subrayó sobre el apoyo que tuvo el equipo lejos de El Molinón.