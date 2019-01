Hernán Santana: «Hemos hecho borrón y cuenta nueva para la segunda vuelta» ARNALDO GARCÍA «Si pensara que lo he tenido más difícil que el resto, no me beneficiaría», considera JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 24 enero 2019, 13:50

«Hemos hecho borrón y cuenta nueva. Vamos a tratar de estar en esta segunda vuelta entre los primeros en cuento a puntos». Hernán Santana se mostró hoy contento el rendimiento del equipo y su nueva situación personal dentro del once. «Va a hacer un año de mi llegada al Sporting y ya sabía que no iba a ser un camino fácil», recordó sobre su experiencia, con muchas fases de suplente, incluso como descartado. «Ahora me está tocando ser protagonista y estoy encantado», reconoció.

En un vistazo a su travesía en el Sporting, el mediocentro descartó que haya tenido menos opciones que otros jugadores. «Forma parte de la vida. Si me hubiera parado a pensar que lo he tenido más difícil, no me beneficiaría para nada», aseguró.

También explicó que la llegada de José Alberto coincidió con un problema en el menisco externo de una de sus rodillas, de la que está operado desde hace años, en una secuela del derbi. En ese sentido, no se puso nervioso con su escasa presencia en los planteamientos de José Alberto de inicio. «Me marché de vacaciones de Navidad con el pensamiento de volver y trabajar. Sabía que en la Copa iba a tener una buena oportunidad para reivindicarme», manifestó tras el entrenamiento de esta mañana. Y apreció sobre el cambio en el banquillo que «seguimos siendo los mismos jugadores que con Baraja, pero los cambios de entrenador enchufan a la gente», resaltando, en cualquier caso, las líneas maestras de la propuesta de José Alberto: «Un equipo valiente, que presiona y va al ataque».

Sobre el partido frente al Deportivo (domingo, 18 horas), el canario reconoció tener muy presente la derrota de la primera vuelta. «Es una espinita clavada que tengo. Fue un partido complicado, en el que todavía estábamos engrasando la máquina y que nos expulsaron a un jugador. El equipo aguantó, pero no sirvió», rememoró.