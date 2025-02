«Hay que dar por bueno sumar ante un rival así»

David Gallego se mostró satisfecho por el punto obtenido por el Sporting ante el Espanyol. «Hay que dar por bueno todo lo que sea sumar ante un rival como el que hemos tenido», apuntó el técnico rojiblanco, que destacó de sus jugadores el «esfuerzo tremendo» en el partido de ayer para puntuar y seguir invictos en casa.

... «El partido ha tenido diferentes fases. Ellos han entrado mejor. Luego, nos hemos rehecho y hemos acabado la primera parte bastante bien, pero en la segunda han cogido el control y nos han dominado», resumió.

Ese paso atrás dado por el Sporting tras el descanso tuvo una explicación para su técnico. «La diferencia con la primera parte es que perdíamos muy pronto el balón y así es imposible sacar al equipo», explicó. Con todo, Gallego valoró la lectura de la situación que hicieron sus futbolistas. «Cuando no puedes salir y te someten, hay que estar organizado en defensa. Hemos sido solidarios y hemos cogido alguna transición, pero no hemos podido concretar», añadió, sin obviar que el Sporting se enfrentó ayer a un equipo «que no es solo su once, sino también todo lo que va saliendo desde el banquillo y que está bien trabajado».

El técnico no ocultó que la plantilla rojiblanca «estaba ilusionada con ganar el partido y sacar más distancia a los de abajo, pero cuando no puedes ganar, hay que intentar empatar, porque los empates valen mucho».

Gallego insistió en que pide al equipo «que sienta que puede competir con cualquiera». «A día de hoy, así ha sido, unas veces más acertado y otras menos, pero eso es lo que queremos de aquí a final de temporada», subrayó.

Gallego analizó algunos de los nombres propios del partido ante el Espanyol. En primer lugar, adelantó que la lesión de Guille Rosas es de carácter «muscular». De Djuka, autor del tanto rojiblanco, destacó que «se ha fabricado el gol solo», aunque aseguró que el papel del serbio en el equipo va más allá de su acierto: «No es solo el gol, sino también su capacidad de trabajo, las soluciones ofensivas en el juego y lo que aporta en defensa».

Además, admitió que pensó en sustituir a Javi Fuego tras recibir una amarilla en los primeros minutos de juego, «pero hemos confiado en su experiencia, porque es un jugador que ordena mucho al equipo y nos aporta mucho en defensa».

Djuka se perderá el partido del próximo fin de semana en Ponferrada al haber visto ayer la quinta amarilla. El técnico espera contar entonces con Víctor Campuzano, aventurando ayer que «va a entrenar con normalidad esta semana».

Por último, David Gallego aseguró haber «disfrutado muchísimo» el reencuentro con el equipo en el que se formó: «Estoy encantado de haberlos saludado. Eso quiere decir que los dos tuvimos buenas vivencias y quedaron cosas positivas ahí».