La búsqueda del extremo, hasta el final del mercado Los futbolistas de la plantilla mantean a Hernán Santana el lunes por su cumpleaños. / ARNALDO GARCÍA El club maneja un remanente, pero pretende aumentarlo con la salida de un futbolista para abordar el fichaje de un jugador de banda J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 28 agosto 2019, 01:07

La extensión de la frontera final del mercado, que concluirá en la noche del próximo lunes 2 de septiembre, otorga aún cierta indefinición a los proyectos de Segunda después de superar la tercera jornada del campeonato. En el Sporting no esperan muchas novedades en este punto de la semana, aunque no se descarta la incorporación de ese extremo veloz y con desborde, marcando la prioridad en un zurdo específico, pero tampoco se cierra la puerta a un extremo diestro. La dualidad de Aitor García permitiría, en ese sentido, que el onubense actuara a pierna cambiada.

El club cuenta con un remanente para intentar abordar esa incorporación, pero se asegura que, sin la salida de Hernán Santana, no podría aspirar a un futbolista de ciertas garantías que convenciera plenamente a los técnicos. La salida del canario, por el contrario, permitiría al Sporting liberarse de un salario importante, pero no parece sencillo este escenario, que sería a través de una cesión. De momento no hay alternativas en el mercado que satisfagan al mediocentro, que tiene dos años más de contrato, y al Sporting, que necesita que el club que le pretenda pueda hacerse cargo de su ficha o de un porcentaje más que importante. Otro de los nombres que se estudian para una cesión es el de Isma Cerro, necesitado de minutos de competición tras el año en blanco que pasó por una grave lesión.

En algunos sectores del club no se ve con malos ojos esperar, entendiendo que hay jugadores, como por ejemplo Álvaro Traver, que estarán a punto dentro de unas semanas y que habrá una alternativa más al juego exterior, lo que permitiría dejar una partida por lo que pudiera suceder en los próximos meses. Pero la percepción general, a falta de seis días para el cierre del mercado, es sondear todas las opciones y tratar de redondear el proyecto con la incorporación de un extremo en esta ventana. Casi seguro en calidad de cedido. José Alberto fue muy claro en la rueda de prensa del domingo, manifestando su deseo de que este futbolista llegue ya: «Si de mí dependiera vendría».

Distintas opciones

El club ha valorado distintas opciones desde que se abriera el mercado, en la búsqueda del que posiblemente sea el perfil futbolístico más demandado. Se tanteó la posibilidad de José Carlos Lazo, que finalmente juega a préstamo por el Getafe en el Almería, y también hubo una conversación informal por Iván Sánchez, extremo del Elche, aunque esta última no pasó de un simple contacto, sin que fuera a mayores ni se considerase una posibilidad real en este mercado.

Más calado han tenido las negociaciones con el argentino Nahuel Leiva, propiedad del Olympiacos, pero sin que terminen de prosperar. En este punto del mercado, según fuentes consultadas, la operación se presenta muy complicada. El club no puede hacerse cargo de la ficha del jugador, por el que también se ha interesado el Tenerife, aunque Torrecilla maneja otra alternativa que podría cerrarse en las últimas horas de este mercado, dependiendo de los movimientos que se produzcan.