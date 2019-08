«Por mi cabeza ya pasa el once que jugará en Girona» Domingo, 4 agosto 2019, 02:08

José Alberto López comienza a sacar conclusiones de cara al inicio liguero. Ayer en Luanco aseguró que por su cabeza «ya empieza a tener el equipo que puede estar en Girona». Su afirmación llegó tras un encuentro que salvó el segundo equipo que alineó ante el Marino, con Javi Fuego y Manu García dirigiendo al equipo. En ese mismo once se encontraba Djurdjevic, que vio la única amarilla por protestar. Un hecho que se repite con el serbio: «No me preocupan sus reacciones, pero intentamos reconducir algunos de sus comportamientos. Ojo, no quiero que pierda su caracter ganador».