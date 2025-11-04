El cambio de dirección de Borja Jiménez

Javier Barrio Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En menos de un mes desde su llegada a Gijón (se cumplirá este viernes), Borja Jiménez (Ávila, 1985) ha logrado impulsar un cambio de dirección en tiempo récord. Sus números, sus decisiones, sus soluciones a los problemas, incluso su discurso, han ido encaminados a recuperar posiciones en la clasificación y a recuperar la candidatura del Sporting al ascenso. El 'play off' se sitúa a un punto. El segundo clasificado, el Almería, a tres. Estas son algunas de las claves del volantazo que el entrenador, de 40 años, ha conseguido dar al equipo desde que aterrizara en Gijón el pasado 7 de octubre.

Invicto

Diez puntos de doce

Los números de Borja Jiménez son incontestables. El técnico abulense, que se sitúa como uno de los mejores revulsivos que ha tenido el Sporting en las últimas décadas, sigue invicto desde su llegada. Diez puntos sobre doce posibles suponen los mejores números de Segunda, junto al Córdoba y el Almería, en este último tramo liguero de cuatro partidos. Entre medias, el equipo logró el pase a la segunda eliminatoria de Copa con su triunfo por la mínima ante el Caudal en el Hermanos Antuña (0-1).

Solidez defensiva

270 minutos sin goles

Cuando Jiménez llegó a Gijón, el Sporting atravesaba un gran bache a nivel defensivo. Había recibido doce goles en apenas cuatro partidos. De la mano del abulense, el equipo ha recuperado su fiabilidad. Con la Copa, el equipo ya suma 270 minutos sin recibir goles. En los cinco partidos que ha dirigido solo ha lamentado tres.

Lesiones y sanciones, sin tregua

Adversidades

El abulense se ha destapado como un entrenador capaz de plantear soluciones eficaces a situaciones muy complejas y extremas. Contra el Racing y el Zaragoza acabó con un futbolista menos en el campo por las expulsiones de Kevin y Dubasin. Pero, además de a 'El Pingüino', tras este último partido perdió a Corredera por acumulación de tarjetas y a Juan Otero y Gaspar por lesión. Afrontó la visita a Valladolid sin Kevin y con los problemas físicos de Guille. En el calentamiento para la Copa, además, se lesionó Loum como remate a una semana negra. Y el domingo, frente a Las Palmas, tuvo que sustituir a Kevin por un problema muscular. Con todo, ha seguido sumando.

Interpretación de los partidos

Libreta amplia

En estos cinco partidos se ha manifestado como un entrenador difícil de encasillar en una idea, también por las circunstancias, impulsando distintos estilos de juego. Un Sporting más proactivo y dominador, frente al Racing. O ultradefensivo por las circunstancias: en el tramo final del partido contra el Zaragoza y, sobre todo, frente a Las Palmas. El 4-2-3-1 está siendo, cuando tiene a su once de cabecera disponible, el dispositivo más utilizado. Aunque en los últimos partidos, por las bajas, ha explorado el sistema de los tres centrales y los dos carrileros y ha dejado movimientos tan llamativos como eficaces: la posición de Gelabert como falso '9', Nacho en una demarcación más ofensiva y, el domingo –cuando en fase defensiva llegó a formar con una línea defensiva de seis–, las posiciones móviles de Diego y Kevin Vázquez.

Un equipo al alza

Crecimiento de jugadores

Futbolistas como Dubasin, incluso Juan Otero, han vuelto a marcar y a recuperar su mejor versión con un liderazgo que el propio vestuario ha bendecido por la «libertad» que les otorga, sobre todo a los futbolistas de ataque. Diego Sánchez también atraviesa un gran momento, adaptándose con continuidad al lateral zurdo, y luego está el caso de Justin Smith, clave ahora mismo en el equipo.

Meritocracia

Confianza en un bloque

El técnico ha instaurado una rígida meritocracia, apoyado en un reducido grupo de jugadores que están participando con regularidad y manteniendo un rendimiento estable: los Yáñez, Guille, Perrin, Pablo Vázquez, Diego, Corredera, Justin Smith, Dubasin, Gelabert, Gaspar y Otero. Nacho Martín ha sido otro de sus jugadores de confianza –más saliendo desde el banquillo–, con Pablo García y Kevin. En los últimos partidos, sobre todo con la lesión de Otero, Amadou ha tenido que dar un paso al frente. En el lado contrario están futbolistas como Caicedo, Cortés, Kembo y el canterano Queipo, que apenas han participado.

Temas

Sporting de Gijón