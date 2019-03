Carlos Carmona: «Nos jugamos mucho y necesitamos los tres puntos» Carmona, junto a Molinero y Álex Pérez, en el último entrenamiento de la semana, que se desarrolló a puerta cerrada. / ARNALDO GARCÍA «¿Las pintadas? He venido a entrenar con la misma ilusión de siempre y no me he fijado», asegura el balear J. BARRIO Domingo, 3 marzo 2019, 03:32

Discurrió el entrenamiento a puerta cerrada, con el equipo recluido en el número 5 de Mareo, y con algo de ruido en el exterior por las pintadas con las que amaneció el día. Quisieron los jugadores, en todo caso, pasar de largo, focalizados en el Numancia. «He venido a entrenar con la misma ilusión de siempre y no me he fijado. He venido concentrado, con ilusión, ganas de hacer el viaje y lograr los tres puntos», atajó Carlos Carmona, uno de los capitanes. «Nos jugamos mucho, necesitamos los tres puntos y tenemos ganas de revertir esta situación y de coger una dinámica positiva con la esperanza de ir escalando posiciones», amplió.

Aislado, el balear, uno de los futbolistas en la lista de 18 convocados, de la que se quedaron fuera Hernán Santana, Juan Rodríguez y Álvaro Jiménez, además de los lesionados, solo tuvo ojos para el equipo de Aritz López Garai, repitiendo el mismo mensaje con distintas fórmulas. «Es una oportunidad de conseguir tres puntos para ir hacia arriba. No tenemos que mirar la clasificación, solo al equipo que nos toca cada semana», subrayó el centrocampista rojiblanco.

Más adelante reconoció el duro proceso por el que había atravesado el vestuario tras la derrota frente al Rayo Majadahonda. «Estábamos muy fastidiados por una derrota en casa, frente a un rival de abajo, pero desde que empezamos la semana nos hemos ido animando y centrando en el partido de Soria. Lo vemos como una oportunidad de conseguir tres puntos y dar la vuelta a la clasificación», reiteró.

También llamó su atención sobre el trabajo realizado durante la semana para contrarrestar los ataques de los rivales tras las acciones de estrategia. «Esta semana hemos intentado corregir los errores que hemos cometido en otros partidos», reconoció, subrayando que «tenemos que entrar muy intensos al partido».