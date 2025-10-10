Carlos Castroagudín, al frente de la parcela física del Sporting de Borja Jiménez

Candasín, tan rematadamente candasín como sportinguista, Carlos Castroagudín (1995) se ha convertido en el preparador físico del Sporting de Borja Jiménez como informó ... ayer EL COMERCIO, tras una carrera de hormiga obrera que le ha llevado a pasar por todos los puestos posibles desde su llegada a Mareo en 2017. Primero, a través de unas prácticas echando una mano a Dani Sebas, en la fase final de su licenciatura en INEF en la Universidad de La Coruña. Un año después, ya dentro del club, como preparador físico del juvenil B de Sergio Sánchez. Este jueves, antes del inicio de la sesión, los futbolistas, con los que tiene una relación muy especial, le hicieron pasar por el 'pasillo' a modo de felicitación.

Tras dar el sí al Sporting, Borja Jiménez solo confirmó entre el lunes y el martes la compañía de Álex Martínez y David de Dios en esta aventura. No venía con un preparador físico de su cuerda, algo poco habitual en el fútbol actual, y el club no tuvo dudas en apostar por Castroagudín, que en agosto cumplió 30 años. En Mareo le describen como un profesional extrovertido de puertas para dentro, muy querido en el vestuario, como se podía ver cada quince días en los rondos con los suplentes, pero muy discreto hacia el exterior. Y muy currante, subrayan.

Hermano pequeño de dos conocidos exfutbolistas del Candás, como Ismael y Pablo, primo de Alejandro Castroagudín, quien llegó a jugar en el Sporting B y tuvo una longeva carrera en Segunda B, Carlos tuvo claro pronto que no iba a ser futbolista rojiblanco y que su puerta de entrada a Mareo iba a ser a través de los estudios. Hincó los codos y hace siete años comenzaría su carrera en Mareo.

Al primer equipo subió, curiosamente, durante la etapa de José Alberto, en la temporada 2019-2020, manteniéndose como responsable físico de la base. El alicantino Fran Albert se hacía cargo de la preparación, con Roberto Montes en la readaptación, y Castroagudín se incorporó ya al 'staff' como ayudante en el día a día: control de las cargas, de los GPS de los futbolistas, del trabajo del gimnasio... A partir de ahí, tras la complejidad de la pandemia, se mantendría con los cuerpos técnicos siguientes. Trabaría, eso sí, una relación especial con el gallego Eduardo Domínguez, hoy en la Selección de Marruecos, y con el que –confirman– mantiene el contacto.

Con el paso de las temporadas y de los cuerpos técnicos, su rol fue cambiando y adaptándose a las necesidades y particularidades de cada preparador físico. Por eso en Mareo le describen como un profesional muy versátil y que ha absorbido distintos modelos. Estuvo como analista de rendimiento y, también, con el cordobés Cristóbal Fuentes, en la etapa de Miguel Ángel Ramírez, con un cometido muy enfocado al trabajo de fuerza preventivo en el gimnasio. Esta fue otro episodio muy especial para el nuevo preparador físico del Sporting por la especial sintonía que se creó en aquel cuerpo técnico.

Con la llegada de Orlegi y Odin Vite al frente del departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, el candasín se incorporó al Área de Rendimiento, en el que están integrados los preparadores físicos. Desde entonces, todo el trabajo de fuerza para la base es estructurado por él.

Carlos Rivera, al frente

En Mareo aseguran que la preparación física no va a cambiar, puesto que existe una estructura muy organizada y un sistema muy mecanizado desde Ciencias Aplicadas al Deporte, que lidera Carlos Rivera, relevo de Odin Vite, quien, además, es preparador físico. El gran caballo de batalla, el objetivo en síntesis, es claro: que el entrenador tenga el mayor número de jugadores disponibles y en el mejor de los estados de forma. Esta meta se persigue a través del trabajo diario, la preparación física, la psicología, la nutrición, fisioterapia y, por supuesto, la medicina.

Apoyado en un grupo muy unido de la casa, con Caco Morán, Jorge Sariego, el psicólogo Javi Antuña, el nutricionista Rubén Sierra y el readaptador Cipriano Andrés, Castroagudín da ahora un paso más en su carrera, responsabilizado con la importancia que el Sporting le ha dado a la llegada de Borja Jiménez.