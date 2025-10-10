El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carlos Castroagudín, en la sesión de este jueves en Mareo. Arnaldo García

Carlos Castroagudín, al frente de la parcela física del Sporting de Borja Jiménez

Candasín de 30 años, sportinguista, Carlos Castroagudín se sitúa al frente de la puesta a punto tras una carrera que comenzó en 2017

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:24

Candasín, tan rematadamente candasín como sportinguista, Carlos Castroagudín (1995) se ha convertido en el preparador físico del Sporting de Borja Jiménez como informó ... ayer EL COMERCIO, tras una carrera de hormiga obrera que le ha llevado a pasar por todos los puestos posibles desde su llegada a Mareo en 2017. Primero, a través de unas prácticas echando una mano a Dani Sebas, en la fase final de su licenciatura en INEF en la Universidad de La Coruña. Un año después, ya dentro del club, como preparador físico del juvenil B de Sergio Sánchez. Este jueves, antes del inicio de la sesión, los futbolistas, con los que tiene una relación muy especial, le hicieron pasar por el 'pasillo' a modo de felicitación.

