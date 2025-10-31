Carlos García Cuervo: «Mareo fue mi mayor satisfacción en el fútbol» Homenaje. El Sporting reconoce la labor de Carlos García Cuervo, quien fue jugador, entrenador y secretario técnico de la entidad: «Este club es todo para mí, lo disfruté, lo sufrí y lo sigo sufriendo»

José Luis González Gijón Viernes, 31 de octubre 2025, 22:45 Comenta Compartir

Carlos García Cuervo acudió por primera vez a El Molinón cuando tenía unos diez años. El público cantaba 'Sporting, Sporting' y aquel niño se sorprendió porque el equipo al que él iba a ver se llamaba entonces, «por órdenes de Franco», Real Gijón. En 1995, después de hacerse cargo del equipo y conseguir dejarlo en Primera, fue la última vez que se sentó en el banquillo de El Molinón. Por el medio, siete temporadas como portero del primer equipo, con el ascenso de 1970 incluido, taponando los disparos de leyendas como Puskas; tres etapas como entrenador del Sporting cumpliendo siempre los objetivos; la promoción de «dieciseis o diecisiete» jugadores de la cantera, varios de ellos mundialistas, y un periodo como secretario técnico en el que llegaron a Gijón nombres como Lediakhov, Hugo 'Perico' Pérez y Pier. «El Sporting es todo para mí. Lo disfruté, lo sufrí y lo sigo sufriendo. La mayor satisfacción sería verlo en Primera, hay pocas aficiones como esta», destaca este hombre de fútbol que mañana, en la previa del partido contra Las Palmas, recibirá el homenaje del club de su vida dentro de los actos que la entidad programa por su 120 aniversario.

Ampliar

La historia de Carlos García Cuervo es la de un niño de Gijón que no soñaba con ser futbolista. «Era la época de Kubala, Di Stefano, Ramallets. Parecía imposible llegar donde ellos». Donde sí se quería ver era en aquel campo que vio de tan pequeño. «Mi ilusión siempre fue llegar al Sporting, nada más».

Forjado en equipos de la ciudad como La Braña y La Camocha, en diciembre de 1964 firmó por el club de su vida para compartir vestuario con Medina, Montes, Pocholo y Solabarrieta. Su participación fue creciendo, pero, bromea, él tuvo «la mala suerte y el Sporting la buena» de encontrarse con Jesús Castro. «Era uno de los mejores porteros del país. El club ganó muchísimo con él». Tras siete años en la primera plantilla fue traspasado en 1972 al Burgos por un millón de pesetas, una cantidad muy importante para la época. Sabadell, Jaén Xerez y Motril le vieron también en acción, antes de regresar a Gijón e iniciar su carrera como entrenador. Antes de volver a su equipo dirigió a San Martín y Caudal, para hacerse cargo después del Sporting Atlético. Se decía entonces que la cantera rojiblanca «estaba seca», pero el gijonés fue capaz de encontrar agua de calidad y en cantidades importantes. Luis Enrique, que tenía hecho su paso de La Braña al Real Oviedo y por el que medió García Cuervo, Abelardo, Manjarín, Juanele, Monchu, Arturo, Luis Sierra, Muñiz, Tomás, Óscar y Felipe Miñambres son solo algunos de los nombres que salieron de la cantera en los poco más de dos años y medio de trabajo del preparador. «Mareo fue la mayor satisfacción que tuve. Siempre fui un ferviente defensor de que el Sporting se tiene que nutrir de la cantera, son los que más sienten el equipo».

Ampliar

En su etapa en los banquillos le tocó también hacer frente a situaciones muy complicadas. Hasta tres veces se sentó en el banquillo de El Molinón para tratar de revertir situaciones negativas, consiguiéndolo en todos los casos. «Me fui con el equipo en Primera», recuerda.

Sus dos años de director deportivo también tuvieron cumbres, con contrataciones de mucho peso en la historia reciente del club. «Vinieron jugadores importantes por los que luego se sacó dinero en traspasos». Poco faltó incluso para que los rojiblancos se adelantasen al Real Oviedo en el fichaje de Onopko.

Tras tantos años ligado a la historia del Sporting, Carlos García Cuervo tiene poso suficiente para destacar a lo más granado de la historia rojiblanca, quedándose con la trinidad: «Los mejores jugadores que he visto son Quini, Ferrero y Joaquín». Este último será uno de los que le acompañe el domingo en un homenaje más que merecido.