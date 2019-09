Carmona: «No tuvimos miedo, tan solo nos costó llegar al área rival» «Nos mantenemos unidos, ese es el mensaje que mandamos dentro del vestuario», desvela Marc Valiente | El mallorquín gozó de las mejores ocasiones del Sporting para marcar ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 30 septiembre 2019, 03:21

El punto sumado por el Sporting en Málaga deja varias lecturas posibles de un compromiso que solo se animó en los últimos minutos. Uno de los jugadores más activos del Sporting fue Carlos Carmona, que salió desde el banquillo en el minuto 67 y que protagonizó las dos ocasiones más claras de las que gozó el cuadro rojiblanco. «Cuando no quiere entrar la pelota, no entra», afirmó el mallorquín sobre las oportunidades de las que se dispuso.

El jugador rojiblanco reconstruyó sus dos remates para explicar que «la oportunidad que tuve de cabeza fue una buena parada, y, en la segunda acción, el portero estuvo muy rápido para evitar el gol». Además, el capitán del equipo salió en defensa del juego de sus compañeros: «No tuvimos miedo, tan solo nos costó llegar al área rival».

Un discurso muy parecido al de Carmona fue el que entonó Francisco Molinero, uno de los últimos futbolistas en abandonar el estadio malagueño. El lateral se mostró más contundente al asegurar que «el que tenga miedo cuando juegue al fútbol se equivoca». «Siempre vamos a ganar, pero enfrente siempre hay un rival que también juega», hizo hincapié.

No desaprovechó la ocasión Molinero para criticar el horario del encuentro un día con tan altas temperaturas. «Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero creo que ha pesado el calor sobre el campo. No es fácil jugar con estas temperaturas con este horario», explicó el jugador, que aclaró que «no es una excusa, pero sí quiero que se sepa para que no se vuelva a repetir».

Uno de los hombres que regresó al once inicial fue Marc Valiente. Tras haber sido suplente ante el Racing de Santander, el zaguero recuperó la titularidad. «Nos mantenemos unidos, ese es el mensaje que nos mandamos dentro del vestuario», desveló cuando se le preguntó por la falta de victorias en el inicio liguero.

Pese a que el Sporting no sumó los tres puntos en La Rosaleda, Valiente dio por bueno el empate: «Es un buen punto. Cuando no se puede ganar por diferentes circunstancias, hay que dar por positivo este resultado sin encajar goles».

La preocupación generada en el entorno rojiblanco con tan solo una victoria en ocho jornadas no parece haber penetrado en la plantilla. «Acabamos de empezar. No existe preocupación, es muy pronto para sacar conclusiones. Con un poco de suerte tendríamos cuatro o cinco puntos más», destacó.

Tampoco se mostró nervioso Carmona, que indicó que «estamos trabajando bien y todos sabemos que este es el camino a seguir, tan solo nos falta tener una buena dinámica para que el balón entre en la portería rival».

Por último, Uros Djurdjevic ofreció también su punto de vista sobre el empate logrado ante un rival herido. Su actuación fue discreta y fue sustituido en la segunda parte. «El punto es muy bueno aquí, aunque tuvimos las mejores situaciones para marcar», señaló el delantero serbio que ha marcado un gol en lo que va de Liga.