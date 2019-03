Derbi asturiano Carmona: «Solo pensamos en el Oviedo» Carlos Carmona, en un partido frente al Oviedo. / E. C. «El domingo veremos quién llega mejor», asegura el capitán del Sporting JAVIER BARRIO Gijón Miércoles, 20 marzo 2019, 14:02

Carlos Carmona, capitán del Sporting, manifestó esta mañana el alto grado de motivación que hay en el vestuario del Sporting en torno al partido del domingo frente al Oviedo (El Molinón, 20.45 horas). «Es un partido clave para nosotros. Venimos en una racha buena y con muchas ganas de conseguir los tres puntos», aseguró el balear, quien insistió en que «no hace falta motivarnos para un partido así, tampoco a la afición». «Tenemos ganas de que llegue el partido para salir a muerte», sentenció.

Preguntado por la posibilidad de ganar y acercarse al Oviedo y al 'play off', Carmona replicó que «sólo pensamos en el Oviedo, en nada más», desestimando valorar quién alcanza mejor esta cita: «Veremos el domingo quién llega mejor». También valoró el hecho de haber marcado al eterno rival en dos de los tres partidos disputados desde el año pasado: «Mucha gente me ha dicho que siempre marco, pero firmo no hacerlo y lograr la victoria».