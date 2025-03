Casting de técnicos en Tenerife

J. A. G. GIJÓN. Martes, 19 de noviembre 2019, 02:48 Comenta Compartir

El eco del derbi ya se ha apagado para el Sporting que apenas tiene tiempo para pensar en la próxima jornada. En cuestión de tres días llega a Gijón el Tenerife, con tres puntos en juego, imprescindibles para garantizar la continuidad del entrenador rojiblanco. Esa opción no la tendrá Aritz López Garai, el exjugador del Sporting y ahora técnico, fue despedido a última hora de la noche del domingo, después de que el cuadro chicharrero solo consiguiera un empate ante el infranqueable Cádiz, líder de la categoría de plata.

No fue suficiente el resultado para la directiva isleña, que decidió prescindir del preparador vasco que se despidió ayer entre lágrimas en el Heliodoro Rodríguez. El preparador vasco reconoció que los resultados no han acompañado, haciendo hincapié en el cariño recibido desde la entidad: «Los resultados me han traído aquí, pero el cariño que he sentido aquí como entrenador y jugador no lo he encontrado nunca en ningún sitio. La gente me daba las gracias sin darle alegrías, me llena de orgullo», afirmó López Garai, que tuvo que interrumpir su discurso, superado por la emoción.

No quiso entrar a valorar si esta decisión era «acertada o no» porque es algo que deben «decir otras personas», pero dejó claro que había trabajado al máximo. «Me he vaciado por este club», apostilló, antes de agradecer a los futbolistas el compromiso mostrado.

No está claro quién será la persona que releve a López Garai al frente del equipo. Suena con fuerza en la Isla el nombre de Álvaro Benito, que no cuenta con experiencia profesional más allá de su trayectoria en la cantera del Real Madrid. En todo caso, afirman las fuentes consultadas, no parece sencillo que llegue a tiempo para sentarse en el banquillo de El Molinón este viernes. La directiva podría optar por situar en el banquillo de forma interina a un técnico de la casa ante la proximidad del próximo compromiso liguero y tener así más tiempo para estudiar posibles alternativas para el cuerpo técnico.

Otro de los nombres que está encima de la mesa es el de otro exsportinguista como Pier. El que fuera delantero rojiblanco, en la temporada que finalizó con la promoción de descenso ante el Lleida, guió al UDG Tenerife al cuarto puesto en la Primera División femenina. Es el candidato que más gusta al presidente Miguel Concepción, aunque el director deportivo Víctor Moreno tiene otras opciones sobre la mesa. En todo caso, si Pier fuera el elegido sería su estreno como técnico principal en el fútbol masculino.

El Sporting quiere pescar en río revuelto, consciente de la inestabilidad que presenta a día de hoy el club chicharrero.